Igea pide que cese "la infamia" de tener un vicepresidente que calumnia a España y que ha sido nombrado por Sánchez

Así se ha pronunciado Igea sobre la firma del manifiesto 'Cesar en la infamia' impulsado por la asociación 'La España que reúne' en el que se pide a Pedro Sánchez, "que fue quien nombró al vicepresidente", la destitución de Pablo Iglesias por cuestionar la normalidad democrática en España.

Al respecto, el portavoz de la Junta ha asegurado que no puede estar en el Gobierno "quien cree que ese gobierno no es una opción democrática", por lo que para Igea debería de estar en la oposición, a lo que ha añadido que quien "denigra" el nombre de su nación y se alinea "con países poco democráticos" como lo ha hecho Pablo Iglesia, "no debería ser vicepresidente".

Y que Pablo Iglesias no sea vicepresidente del Gobierno depende de quien le nombró, el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

"El vicepresidente del Gobierno debe cesar en la actitud infame hacía nuestra nación. No puede difamar en público a la nación española" ha insistido Francisco Igea, quien ha tachado de "intolerable" que Pablo Iglesias hable de que en España hay exiliados y presos políticos y que no hay que proteger de la difamación a las víctimas del terrorismo.

Asimismo, ha asegurado que un vicepresidente de Gobierno "no puede decir que vive en una nación no democrática" cuando España lleva "sus mejores cuarenta años de Democracia".