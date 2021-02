¿Doble mascarilla? Los expertos aclaran qué es mejor contra la covid: "Con las nuevas cepas hay que ser más riguroso"

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés) ha publicado este miércoles los resultados de un nuevo estudio en el que han evaluado dos formas de llevar la mascarilla bien ajustada a la cara. Ambos métodos han demostrado ser efectivos a la hora de reducir la entrada de aerosoles potencialmente infecciosos en un 95% en las pruebas de laboratorio desarrolladas por los CDC.

Uno de los experimentos llevados a cabo ha consistido en la colocación de una mascarilla de tela sobre una quirúrgica para que la de tela tape todos los agujeros que deja la quirúrgica sobre la cara y por los que los aerosoles infecciosos se puede colar hasta las vías respiratorias y contagiar a la persona, a pesar de llevar mascarilla.

Por otro lado, los CDC han analizado el ajuste de una sola mascarilla mediante nudos en los elásticos laterales o empleando algún tipo de 'salvaorejas' que aplane y ajuste la mascarilla sobre la cara y las vías respiratorias.

Con cada modificación "mejoró sustancialmente el control de la fuente y redujo la exposición del usuario" a los aerosoles infecciosos, recoge el último informe semanal de morbilidad y mortalidad publicado por los CDC.

Los expertos, que ponen el foco en la necesidad de llevar la mascarilla bien ajustada a las vías respiratorias y la cara, recomiendan también llevar un artilugio que ajuste la mascarilla a la nariz y la boca, como por ejemplo el dispositivo de cierre que permite adaptar la mascarilla quirúrgica al contorno facial patentado recientemente por la Escuela Universitaria de Odontología de Adema, adscrita a la Universidad Pública de Baleares (UIB), o recomiendan igualmente cubrir la mascarilla con una tela de nylon que se ajuste a la parte inferior del rostro.

Recomendaciones de los CDC para llevar bien ajustada la mascarilla a la cara. Henar de Pedro

¿Qué opinan los expertos?

Esta nueva recomendación de los CDC llega tras el cambio en la Administración de EE UU, ahora con Joe Biden al mando. El demócrata, nada más tomar el control del Gobierno federal hace menos de un mes, ordenó por primera vez el uso obligatorio de mascarillas en medios de transporte, algo que hasta la fecha era decisión de aerolíneas y empresas. Es un "cambio de política, esta Administración es más consecuente con la ciencia y medidas más acordes", señala Jesús Molina Cabrillana, secretario de la Sociedad Española Medicina Preventiva Salud Pública Higiene (Sempsph).

Aclara el médico que los CDC se centran en el ajuste de las mascarillas para evitar fugas de aerosoles, que protegen del mismo modo ante cualquier variante del SARS-CoV-2: "Las medidas no farmacológicas son las mismas pero el hecho de que las nuevas variantes sean más transmisibles hace que haya que ser más riguroso" con las medidas. "La protección respiratoria sin un buen ajuste no logra el efecto deseado", añade.

Molina Cabrillana recuerda que "desde el punto de vista científico nunca hemos recomendado doble mascarilla", salvo cuando había escasez de ffp2 en la primea ola y los sanitarios se ponían una quirúrgica encima de la ffp2 para alargar la vida de estas. El especialista considera que "sí tiene sentido" que se recomiende el uso de dispositivos para ajustar la mascarilla a la cara o la doble mascarilla, pero aclara que "es para el ajuste y no para mejorar la filtración", pues con una mascarilla homologada ya se obtiene la filtración necesaria para prevenir el contagio.

"No se trata de incrementar una sola medida sino de incrementar las medidas en su conjunto. La doble mascarilla no es la solución sino el conjunto de medidas"

De hecho, el doctor Molina Cabrillana subraya que "lo que hay que tener muy claro es la confortabilidad" porque esta está relacionada con el uso adecuado de la mascarilla: "Si no respiras bien, vas a manipularla más". En esos casos, aconseja llevar una sola mascarilla bien ajustada al rostro.

De todas formas, Cabrillana insiste en que la mascarilla solo es una de las medidas de seguridad para prevenir el contagio de covid y "no la única", por lo que destaca la importancia de llevarla al mismo tiempo que se respeta la distancia de seguridad, se pasa en interiores mal ventilados "el menor tiempo posible" y se lavan las manos frecuentemente. "No se trata de incrementar una sola medida sino de incrementar las medidas en su conjunto. La doble mascarilla no es la solución sino el conjunto de medidas", zanja.

Mascarillas de tela

El Ministerio de Consumo que lidera Alberto Garzón firmará este jueves una orden para prohibir que se comercialicen las mascarillas de tela sin filtro, con escasa capacidad de protección, bajo el nombre de "mascarillas higiénicas". Así lo confirman a 20minutos fuentes de Consumo, que explican que la nueva normativa entrará en vigor de forma completa a partir de mediados de marzo, fecha en la cual "solo podrán ser comercializadas como mascarillas higiénicas las testadas por un laboratorio acreditado".

Desde la empresa Farmamoda, que fabrica mascarillas higiénicas de tela reutilizables y cuenta con la certificación UNE 0065:2020, valoran "muy favorablemente" la nueva normativa de Consumo, porque así "se garantiza a la población que las que quedan a la venta son mascarillas higiénicas de tela certificadas, que cumplen con la norma UNE 0065:2020 de filtrado BFE >90%".

Sobre las recomendaciones de los CDC, su directora de marketing, María José Menéndez, considera que "cuando la mascarilla de tela no esté certificada, es correcto llevar una mascarilla quirúrgica debajo", pero, "si la de tela está verificada por un laboratorio contrastado, no necesitas una médica debajo", apunta.