El Ayuntamiento de Alfaro pide a sus vecinos que sigan respetando las restricciones y no se reúnan el 'Día de la Culeca'

El Ayuntamiento de Alfaro pide a sus vecinos que "no realicen reuniones entre no convivientes así como que no acudan al monte de la Plana" para celebrar el Día de la Culeca, "con motivo de la situación sanitaria actual y la normativa decretada por el Gobierno de La Rioja" ante la pandemia del coronavirus.