Estafen 21.000€ al Palau de Congressos de València després de suplantar la identitat de l'empresa de seguretat

L'incident es remunta al passat 16 de desembre, quan el Palau de Congressos de València va rebre un correu electrònic suposadament del proveïdor del servici de seguretat anunciant el canvi del seu compte bancari, ha informat la directora del centre, Sylvia Andrés.

El correu adjuntava una carta escrita i firmada per aquesta empresa, amb totes les dades correctes, així com el certificat de titularitat del compte, emès per l'entitat bancària corresponent.

Una setmana més tard, el Palau va realitzar el pagament electrònic de la remesa de les factures emeses pels seus proveïdors. Entre elles es trobava la de l'empresa, corresponent al mes de novembre del 2020, per un valor de 21.020,11 euros, que es va ordenar al nou compte corrent.

"Aquest pagament es va fer seguint el protocol de firma mancomunada del Palau de Congressos i no es va rebre cap tipus d'avís per part del banc sobre anomalies en la coincidència del compte amb el titular", ha explicat Andrés.

L'alarma va saltar després de detectar el Palau la devolució del pagament de la següent factura de l'empresa, corresponent al mes de desembre. Es va sol·licitar el certificat de titularitat a aquesta empresa i, en rebre's, es va comprovar que no coincidia amb el rebut el 16 de desembre.

A més, l'empresa va informar que no havia rebut el pagament dels seus servicis corresponents al mes de novembre. D'aquesta manera, la quantitat defraudada s'ha limitat a 21.020,11 euros ingressats en el mes de desembre.

Actualment està oberta una investigació que conduïsca a la resolució dels fets. Així mateix, s'han reforçat els protocols de seguretat interns existents per a extremar el control i supervisió d'aquests processos per a evitar que aquest tipus de successos puguen repetir-se. El dilluns, a les 11.30 hores, es convocarà un consell d'administració extraordinari per a informar.

Aquesta estafa es produeix després que fa una setmana l'Ajuntament detectara un altre intent d'estafa en els servicis relacionats amb la contractació pública a partir d'un correu electrònic en el qual se suplantava la identitat de la regidora de Servicis Centrals Tècnics i de Contractació, Luisa Notario, i per mitjà del qual se sol·licitaven les factures relacionades amb les obres d'execució del projecte 'Corredor Verd-Blau Grow Green'.

Prèviament, a la fi de l'estiu del 2019, va tindre lloc un altre frau, que s'està investigant judicialment, en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, amb el qual es van extraure d'aquesta entitat 4 milions d'euros, una quantitat que no s'ha recuperat de moment. Aquesta estafa es va dur a terme a partir de correus electrònics que suplantaven la identitat del president de la companyia i edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

AUDITORIES I FALLADES

Després de conéixer-se la nova estafa, la portaveu del grup popular, María José Catalá, ha manifestat que els robatoris i estafes en el sector públic de l'Ajuntament "s'han convertit en un serial molt preocupant", que ja ha sigut advertit per la Sindicatura de Comptes, "i que hauria d'obligar el Govern de Ribó i PSPV a iniciar immediatament auditories en tots els organismes i entitats municipals per a evitar que tornen a produir-se la pèrdua de diners públics".

"Cal depurar responsabilitats polítiques, perquè els dinerssostrets ixen dels impostos dels valencians. Als nostres gestors els estan estafant, i açò no es pot consistir, per la qual cosa és urgent que es facen auditories de ciberseguretat en el sector públic municipal i en l'Ajuntament", ha destacat Catalá.

La portaveu popular ha demanat que s'assumisquen responsabilitats polítiques i que es canvien els gestors als quals els estan estafant els diners dels valencians. "Amb aquests gestors no pot anar ni molt a la vora i cal canviar-los ja", ha dit.

Per la seua banda, des de Ciutadans han mostrat la seua "preocupació" quan l'alcalde diu que la seguretat en l'EMT és bona i, fins i tot, millor que la de l'Ajuntament: "S'està demostrant que fallen mecanismes de seguretat i no entenc eixa autocomplaença amb la ciberseguretat en l'Ajuntament i en els organismes autònoms".

Al seu juí, "Ribó ha de canviar la seua actitud i postura perquè no és veritat allò que diu. Si l'EMT té millor ciberseguretat que l'Ajuntament, En quines mans estem?", s'han preguntat.