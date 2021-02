Tamara Gorro reflexiona sobre el valor de exponer su vida privada: "Solo muestro una parcela"

Tamara Gorro está muy unida a sus seguidores de las redes sociales, a los que se dirige como su "familia virtual". De hecho, no duda en hablar con sinceridad sobre muchas de las novedades que afectan a su vida personal y profesional.

Sin embargo, no todo vale para la influencer, quien es consciente de que hay que fijar unos límites a la hora de hacer públicos algunos detalles del ámbito privado. Tanto es así que este martes ha reflexionado sobre ello en un post de Instagram.

"No voy a compartir cuando estoy discutiendo con Ezequiel, o cuando estoy haciendo ‘popó’, o cuando me tiro un pedo (que también me lo tiro)", avanza la exmodelo en la publicación, que supera los 26.000 'me gusta'.

Gorro tiene claro que desea mostrar únicamente una parte de su vida: "Solo muestro una parcela. Mi casa, por ejemplo, no la he enseñado ni lo voy a hacer, aunque respeto a quien lo haga".

Por otro lado, la mujer de Ezequiel Garay ha afirmado que no se arrepiente de exponer su vida en las redes sociales. "No me arrepiento de nada", reconoce, muy agradecida por la comunidad de usuarios que siguen sus publicaciones diarias.