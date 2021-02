Carlos Gil deixa de formar part del PP en la Diputació i Mompó li demana que deixe l'acta

20M EP

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha comunicat que el diputat Carlos Gil deixa de pertànyer al grup popular en la Diputació, després de fer-se públic que la Fiscalia sol·licita per a ell una pena de 10 mesos de presó per presumptes maltractaments a la seua dona. Mompó li ha demanat també que dimitisca com a membre de la corporació provincial i deixe així la seua acta de diputat.