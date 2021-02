València adjudica la reurbanització de l'entorn de la Llotja i el Mercat a Pavasal per 5,9 milions

La reurbanització de l'entorn de la Llotja i del Mercat Central, en ple centre històric de València, està cada vegada més a prop. La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha anunciat aquest dimarts que la mesa de contractació ha adjudicat a Pavasal les obres del Projecte d'urbanització per a la regeneració urbana de l'entorn de la plaça Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans (València) en obtindre aquesta empresa la màxima puntuació.

Gómez ha destacat que "si tot va bé podríem començar les obres a partir del mes de maig”. L'adjudicació provisional es durà a terme per una quantitat de 4.882.876,51€ més el 21% d'IVA (és a dir, 5,9 milions), la qual cosa suposa una baixa del 29,44% i una reducció de termini de 104 dies sobre el termini inicial de 15 mesos, per la qual cosa les obres es duran a terme en un any aproximadament. L'acord per a requerir la informació a l'empresa adjudicatària per a l'adjudicació definitiva s'aprovarà en la Junta de Govern Local.

"Amb aquest projecte millorem el paisatge urbà a l'entorn del Mercat Central i posem en valor aquest gran entorn emblemàtic amb l'Església dels Sants Joans, Llotja de la Seda i Mercat Central i la intervenció en Les Covetes", ha explicat la vicealcaldessa.

"En la Plaça Taula de Canvis incloem una zona de jocs, ja que la seua escala i ubicació resulten idònies per a eixa mena de recuperació d'espai públic", ha ressaltat la vicealcaldessa. "Amb els diferents paviments que s'inclouen en el projecte, acompanyarem els recorreguts de les persones i es dotarà d'un entorn adequat a cadascun dels elements patrimonials", ha apuntat Gómez, qui ha ressaltat que "en el cas de l'entorn del Mercat es pavimentarà amb llamborda recuperada com a element de connexió amb la memòria històrica".

"Consolidarem aquest 2021 com l'any del projecte 'València, ciutat de places' que estem duent a terme des de Desenvolupament i Renovació Urbana", ha destacat la responsable d'aquest departament, un any, en el qual segons Gómez, "per fi es comença a donar forma a les grans places, a tots els projectes de recuperació del nostre espai públic i de posada en valor del nostre patrimoni històric".

Gómez ha recordat que a més del projecte de regeneració urbana de la plaça de Bruges, també es durà a terme el de la plaça de la Reina, així com l'impuls al concurs d'idees de la plaça de l'Ajuntament. "Aquest és l'any en què es projectarà el disseny que vol aquesta generació per a la plaça de l'Ajuntament, sota les premisses que va marcar el procés participatiu", ha destacat Gómez. "Volem que aquest projecte que transformarà el cor de la ciutat isca amb el major consens possible", ha finalitzat.