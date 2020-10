Quinze empreses opten a la reurbanització de l'entorn del Mercat Central i la Llotja

La remodelació de l'entorn del Mercat Central i de la Llotja, que inclou també la plaça Ciutat de Bruges, ha despertat l'interés de 15 empreses que s'han presentat a la licitació oberta per l'Ajuntament de València a la fi del passat mes de juliol i que han sigut admeses per la mesa de contractació per a seguir en el procediment públic.

Segons una resolució signada el 25 de setembre i publicada cinc dies després, l'òrgan administratiu dóna el vistiplau a totes les companyies i unions temporals d'empreses per a avançar cap a la següent fase del concurs públic.

La llista està formada per Aglomerados Los Serranos, Becsa, Civined-CHM, Dragados, Bertolín-Padelsa, Guerola Transer, Llevantina, Licuas, Ocide, Pavasal, Tecnología de la Construcción i Obras Públicas, Torrescámara, Vilor-Ecoasfalt, Edifesa-Collosa i Vialterra-Napal.

Amb un pressupost de 8,37 milions d'euros i un termini d'execució de 15 mesos, aquest projecte, redactat per la unió temporal d'empreses Quintana-Penín, s'emmarca en l'estratègia València, Ciutat de Places, que preveu la conversió en zona de vianants de places emblemàtiques (Reina, Ajuntament i Sant Agustí, entre altres), tant en el centre històric com en diferents barris.

Després d'una intervenció provisional al començament de 2016 mitjançant l'anomenat urbanisme tàctic (amb pintura i mobiliari urbà), la redacció del projecte definitiu va partir de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, que va convocar un concurs d'idees, el resultat final del qual va entregar al Consistori.

L'objecte de l'actuació és la regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, la Llotja de la Seda, el Mercat Central i l'església dels Sants Joans, tots ells catalogats com a Béns d'Interés Cultural (BIC), i la creació d'un eix per als vianants que recuperarà un dels espais més emblemàtics de la ciutat.

El projecte proposa un paviment de pedra natural de gran format de color clar, per a l'entorn de la Llotja, similar al de la seua façana i en contrast al dels escalons, un dels paviments més antics de València.

A l'entorn dels Sants Joans s'emprarà la mateixa pedra en un format més xicotet. I la zona pròxima al Mercat es pavimentarà amb llamborda recuperada com a element de connexió amb la memòria del lloc.

La resta de les superfícies pavimentades seran de granit, en forma de llamborda en alguns vials, i de peces més grans en les zones per als vianants.

La nova concepció urbanística d'aquest conjunt monumental també contempla a l'arbratge com a element de composició del lloc, amb exemplars singulars i palmeres datileres, pròpies del paisatge urbà de València, especialment en entorns patrimonials, que es col·locaran en xicotetes agrupacions situades en espais representatius.

Per l'àmbit passen també dos braços de la séquia Na Rovella, per la qual cosa l'aigua adquireix importància en el projecte. A partir de l'anàlisi topogràfica, es marcaran els camins de l'aigua que acompanyaran als recorreguts de les persones i dotaran d'un entorn adequat cadascun dels elements patrimonials de l'àmbit.

Gómez: "Estem complint els terminis marcats"

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, destaca que es tracta d'un projecte que s'emmarca dins de l'estratègia València ciutat de Places, impulsada pel seu departament per a "recuperar, millorar i adequar els espais públics per a l'ús ciutadà".

Gómez afirma que aquesta intervenció reflecteix "el projecte de ciutat que estem desenvolupant per a la recuperació de les places i altres espais urbans per a la ciutadania" tant en el centre com en diferents barris.

Respecte als terminis, el pla s'ha accelerat des que es va produir el lliurament del projecte per part de la Generalitat i la seua posterior licitació, després d'anys de recorregut burocràtic. "Estem complint els terminis marcats perquè en 2021 es puguen iniciar els treballs, tal com vam anunciar", ha assegurat en referència a la cronologia d'aquesta reurbanització.