La venta de vehículos de ocasión cayó un 26,91% en enero en C-LM, con 6.058 unidades vendidas

En concreto, en la provincia de Albacete se vendieron 1.122 turismos, un 27,52%; en Ciudad Real hubo 1.341 operaciones, con un descenso del 30,98%; en la de Cuenca hubo 584 ventas, un 33,33% de bajada; en Guadalajara fueron 625 las unidades vendidas, con una caída del 40,81%; y en la provincia de Toledo se registraron 3.459 ventas, que suponen una bajada del 17,21%, según ha informado Ancove en nota de prensa

A nivel nacional, el mercado de turismos de ocasión cayó en enero un 26,4% sobre el mismo mes de 2020, con unas ventas de 123.213 coches. El mercado sufre, pues, un desplome similar al acaecido en las matriculaciones de turismos nuevos (-51%). El derrumbe duplica la media del año pasado, pues 2020 cerró con un descenso del 13,8%. Y se aleja del comportamiento de los resultados de los últimos meses, con bajadas en las ventas mucho más moderadas, del 5,8% en diciembre, del 6,9% en noviembre y del 6,3% en octubre.

Por edades, el mercado sigue claramente fraccionado, con un aumento en la demanda de los coches entre 1 y 3 años, aunque el mayor descenso, el 66,5%, se concentra en las unidades de menos de 12 meses. Sobre estos últimos se produce en efecto estadístico, pues el año pasado los coches de menos de 6 meses se incluyeron en las ayudas del Plan Renove, lo que disparó las ventas de kilómetro cero. Además, este año hay muchos menos coches procedentes del alquiler, lo que explica el fuerte descenso de los turismos hasta doce meses.

Respecto a los coches que superan los 3 años, resisten bien los de 3 a 5 años, cuyas ventas han bajado en enero un 9%, pero a partir de 5 años, el descenso se coloca por encima del 24%. Con todo, los coches más viejos siguen copando el mercado, pues los que superan los 10 años concentraron el 56,6% del total.

Por canales de venta, el de compra-ventas arranca el año algo mejor, con descensos en las ventas del 23,5%; el de ventas entre particulares bajó en el mes un 24,1% y las transferencias de los concesionarios descendieron un 33,2%, arrastrados por las bajadas en el kilómetro cero y los coches procedentes del alquiler.

El mal arranque del año hace que Ancove rebaje sus previsiones para el conjunto del año en el mercado de los turismos de ocasión. Así, si a principios de enero confiaba en aumentar un 4% las ventas sobre el horrible año de 2020, reduce ahora sus expectativas a un incremento del 2,5%.

AYUDAS PARA EL SECTOR

Antes estas perspectivas, Ancove alerta de las serias dificultades que enfrenta el sector de los compraventas que aboca al cierre a la mitad de los 15.000 locales que funcionan en España. Se trata en la mayoría de negocios familiares con poco margen financiero que impide mantener durante muchos meses una situación de caída de ventas tan fuerte. Tras un año muy duro, han agotado el poco colchón con que contaban antes del COVID-19 y en estos momentos tienen dificultades para seguir en funcionamiento. Por este motivo, se hace urgente que el Gobierno tome medidas en apoyo del sector.

Por un lado, Ancove viene solicitando un plan de ayudas a la compra de los vehículos que incluya a los de cuatro o cinco años de antigüedad. No se puede obviar que la gran mayoría de los propietarios de coches que sobrepasan los 12-14 años no tienen la posibilidad de adquirir uno de primera mano. Lo que hace que coches contaminantes y poco seguros sigan circulando ante la imposibilidad de sus propietarios de adquirir uno nuevo. Este plan de ayudas a la compra de vehículos de segunda mano contribuirá a rejuvenecer el parque y permitirá al sector reducir el stock que acumulan desde hace meses.

Por otro lado, urge que la compraventa de automóviles se incluya como uno de los sectores más castigados por el COVID, como se demuestra con las fuertes caídas de ventas del pasado año y el desastroso arranque de 2021. En este sentido, desde Ancove demandamos para los comerciantes ayudas directas, a fondo perdido, hasta que se recuperen las ventas. Y otras medidas como condonación de impuestos y fórmulas para reducir en sobreendeudamiento en que han incurrido muchos comerciantes que supondrá el estrangulamiento de sus negocios.

El diésel, aunque sigue perdiendo cuota en el mercado del turismo de ocasión con una bajada en el mes del 26,6%, se mantiene como el líder absoluto con el 59,4% de las ventas totales. Resulta llamativo que los unidades de gasolina hayan caído por encima, un 28,8%, y copan el 37% del mercado. El eléctrico sube con fuerza, un 48%, pero con un volumen pequeño de 581 unidades. Los híbridos siguen subiendo y en gas, los turismos de GLP siguen en descenso, y los de GNC, en crecimiento.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En enero bajaron las ventas de turismos de segunda mano en todas las comunidades autónomas. La mayor caída se registra en Cataluña, un 33,1%, y la Comunidad de Madrid resistió con un menor descenso, del 13,8%.

"Enero ha sido un mes catastrófico para el automóvil. Las matriculaciones de turismos se colapsaron un 51% y los de segunda mano bajaron un 26,4%. Son cifras inéditas si dejamos a un lado los meses de confinamiento. Desde Ancove no justificamos estas cifran en factores coyunturales, como el incremento del Impuesto de Matriculaciones en los nuevos, o las condiciones metereológicas del mes con la borrasca Filomena. Sin duda habrán influido, pero no explican tan abrumador derrumbe. Como ejemplo, en Madrid, una de las comunidades más afectadas por la nevada, las ventas de segunda mano bajaron la mitad que en Cataluña que no sufrió los rigores del temporal. El Gobierno no puede mirar para otra parte. Debe reactivar el plan Renove y ampliar las ayudas a los vehículos de ocasión hasta 5 años, fomentando un cambio en el mercado de ocasión con el fin de achatarrar los coches más viejos evitando que sigan en circulación", declara Elías Iglesias, presidente de Ancove.