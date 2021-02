El jutjat que investiga el patrimoni de Carlos Fabra admet la personació del PSOE en la causa com a acusació popular

El jutjat d'instrucció número 4 de Castelló ha admès la personació del PSOE com a acusació popular en la causa que investiga si l'expresident de la Diputació Carlos Fabra va ocultar patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals.