Coronavirus.- El PPCV exigeix els informes tècnics que avalen prorrogar les restriccions el 15 de febrer

En roda de premsa, ha criticat que "el PP s'ha assabentat pels mitjans de comunicació" de la intenció de prorrogar les últimes mesures, com el tancament total de l'hoteleria i el dels comerços a les sis de la vesprada, sectors "absolutament destrossats i que es veuen obligats a tancar sense ajudes directes".

Bonig ha exigit així que el cap del Consell, Ximo Puig (PSPV), presente per escrit els informes tècnics i reforce la gestió sanitària si va a mantindre les restriccions, amb mesures com el tancament perimetral de les localitats amb més incidència o test d'antígens en farmàcies i clíniques veterinàries i odontològiques.

"Restringir per restringir no serveix de res", ha advertit, per a tornar a demanar que les ajudes per als sectors afectats siguen "en vena i no préstecs, ni línies de l'IVF (Institut Valencià de Finances) ni les dels ajuntaments que es queden en paper mullat".

Sobre açò, la 'popular' ha rebutjat la gestió del pla 'Resistir' de la Generalitat en estar subjecte a l'arribada de fons europeus. "Puig va dir que avançaria els diners als ajuntaments i l'única cosa que estan rebent són 'confirming' que vencen al maig", ha asseverat, advertint que "fins a maig no els podran pagar després de tot el que porten de restriccions".

També ha rebutjat l'anunci "a so de bombo i platerets" que va fer el Ministeri d'Hisenda a la fi d'any que la Comunitat Valenciana rebrà 1.234 milions del pla REACT-EU per a reactivar l'economia i enfortir l'Estat del Benestar, el 12,5% del total. "Eixos diners no ha arribat", ha denunciat, quan "a Puig li ha servit per a sufragar part del pla 'Resistir'", un decret que passa aquest dimecres pel ple de Les Corts para la seua convalidació.

"HI HA ALGÚ CONTROLANT LA VACUNACIÓ?"

A nivell sanitari, la cap del PPCV ha rebutjat que la vicepresidenta portaveu i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra (Compromís), es reunisca aquest dimarts a la vesprada amb la titular de Sanitat, la socialista Ana Barceló, per a abordar la vacunació en residències. "Hi ha algú controlant el pla de vacunació, a banda de polítics i d'UGT i CCOO que també es vacunen?", s'ha preguntat sobre els últims casos d'alliberats sindicals.