Cvirus.- La Fe vacuna els transportistes sanitaris i començarà demà amb el personal de neteja d'alt risc

El Pla de Vacunació preveu que la resta del personal de neteja que no siga de risc alt, tant de l'Hospital La Fe com el del centre Ernest Lluch, rebrà la primera dosi aquest divendres, segons les mateixes fonts.

Les empleades de neteja de l'Hospital La Fe de València es van concentrar divendres passat convocades pel comité d'empresa per a exigir ser vacunades contra la Covid ja que reivindiquen que són també personal de risc.

Per açò, per a mostrar la seua "indignació" es van concentrar davant de les portes de la Fe amb cartells individualitzats en els quals cadascuna es mostrava com se sentia per la "discriminació" de no haver sigut encara vacunades: 'Si no sóc necessària et donaré la meua granera i netejaràs tu', 'Sóc invisible' o 'Jo no estic ací, no córrec risc, no em contagie' són alguns dels missatges.