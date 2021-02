Hacienda señala que ayuntamientos tienen a su disposición fondos del Plan Resistir desde que reciben la orden de pago

Así lo han indicado desde el departamento que dirige Vicent Soler en respuesta al diputado del PP Rubén Ibáñez, que en la comisión de Economía de Les Corts ha criticado que la Generalitat ha enviado un "pagaré a 12 de mayo" a los consistorios para cobrar las ayudas, algo que ha considerado "inaceptable".

Según Hacienda, no obstante, "es un forma habitual de relación de la Generalitat con las administraciones locales pagar por confirming" y que "así se paga por ejemplo el Fondo de Cooperación Municipal". En concreto, han señalado que "han generado crédito para la Línea de Administración Local por valor de 100 millones de euros, tal y como publicó el DOCV el viernes pasado y desde el propio jueves se han realizado órdenes de pago a los ayuntamientos".

"En un confirming la fecha de vencimiento no implica en ningún caso que no puedan hacer uso del dinero. Y Rubén Ibáñez sabe cómo funciona perfectamente, aunque públicamente haya querido distorsionarlo", han manifestado.

Desde Hacienda han insistido en que "en un confirming hay un porcentaje de interés en el caso de que las administraciones hagan uso de los recursos de forma anticipada a la de la fecha de vencimiento", pero han indicado que en este caso "no hay tipo de interés" ya que es al 0% por lo que "pueden hacer uso de él desde ya mismo sin ningún coste".

"PROPAGANDA VACÍA"

Por su parte, Ibáñez ha afirmado en declaraciones previas a la comisión que los ayuntamientos "van a tener que pagar un plan que anuncia el president de la Generalitat y además tienen que adelantar el dinero porque la Generalitat no les paga hasta mayo". "Estamos ante un nuevo caso de propaganda vacía, de anuncios y anuncios del señor Puig que no van a ningún sitio", ha aseverado.

De hecho, el 'popular' también le ha preguntado al síndic de Comptes, Vicent Cucarella, al respecto durante su comparecencia en Corts para presentar la auditoría de la Generalitat. Cucarella ha manifestado: "Usted se ha sorprendido, y es una práctica que seguramente al ayuntamiento no le hará gracia, pero supongo que si no hay más dinero, se lo han enviado de esa manera. No puedo opinar mucho más".