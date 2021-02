Metrovalencia millorarà un 25% les seues freqüències en dies laborals amb una inversió de 235 milions en tres anys

Les línies de metro i tramvia de València i la seua àrea metropolitana milloraran, en conjunt, un 25% la seua freqüència de pas quan s'execute el pla de millora que ha dissenyat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per a l'horitzó 2021-2023. Aquestes actuacions passen per dur a terme una millora de la infraestructura existent de vies, punts d'encreuament i disseny dels recorreguts que permeta a mitjà termini circular un major nombre d'unitats, segons ha exposat aquest dimarts el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, durant la presentació de la iniciativa.

El pla consisteix en una reorganització de les inversions enfocada a "donar resposta a les demandes dels usuaris per a poder deixar el cotxe i moure's en transport públic", i perquè siga "una alternativa eficient i viable" també després de la pandèmia, que ha posat "en escac" a la mobilitat col·lectiva, ha explicat España.

Com l'esquema de circulacions de Metrovalencia té la particularitat que per una mateixa estació poden passar diverses línies, des de la direcció d'FGV s'aposta per modificar i redissenyar trams, acurtant els trajectes, la qual cosa unit a inversions en punts d'encreuament, desdoblaments puntuals de vies i eliminació de passos a nivell permetrà augmentar el nombre de trens en circulació.

El pla es divideix en dos blocs: ferroviari i tramviari. En el primer entren les inversions en el metro, que ascendeixen a 108 milions d'euros. En el segon, que inclourà la compra de material rodant, la inversió ascendeix a 127 milions d'euros. El cronograma passa per l'actual fase de redacció dels projectes (2021), perquè les obres puguen donar principi en 2022 i siguen una realitat per als usuaris en 2023 (2024 en el cas del tramvia).

Amb aquests treballs, s'aconseguirà, segons el conseller, "disminuir el temps de pas en tots els trams per a beneficiar a la totalitat d'usuaris. S'incrementaran un 25% les freqüències en dies laborables", ha detallat.

Actuals freqüències de Metrovalencia per trams i nova proposta d'FGV. GVA

En els trams de metro, el tram Paterna-l'Eliana millorarà la seua freqüència de pas, que baixarà de 30 a 12 minuts. Una de les actuacions en aquesta línia serà un nou tram de duplicació en Fuente del Jarro amb un nou baixador en el polígon, que permetrà eixa necessitat de creuar els trens a conseqüència de l'augment de freqüències.

El tram Torrent-Picassent passarà de 45 a 18 minuts, el trajecte més allunyat, el de Castelló (la Ribera), baixarà de 45 a 36 minuts, mentre els de Llíria, Bétera i Riba-roja de Túria passaran dels 30 minuts actuals a 24. De cara al futur, més a llarg termini, està contemplada la duplicació de la L3, però en el marc d'aquest pla es realitzaran actuacions en els trams Alboraia-Almàssera i en Albalat del Sorells per a millorar a mitjà termini les freqüències.

Pel que respecta al tramvia, la principal millora se centrarà en els barris d’Orriols i del Cabanyal, mentre que el bucle del Marítim reduirà la freqüència de pas de 20 a 7,5 minuts. La línia 8 com a tal desapareixerà per a doblar la freqüència de la 6, que absorbirà el seu recorregut.

Actuals freqüències del tramvia de València i nova proposta d'FGV. GVA

Pel que respecta a la nova línia 10, que entrarà en servei en 2022, la Conselleria treballa en diferents alternatives de connexió amb la façana marítima amb l'Ajuntament de València.

D'altra banda, aquest pla també contempla una freqüència diferent per als dissabtes: serà semblant a les de laborables en hores punta i mantindrà en la resta de franges les freqüències actuals, excepte el tram de Castelló, que s'hauria de rebaixar a 40 minuts.

L'entrada en vigor serà diferenciada en el metro i en el tramvia pels diferents terminis. "Les dues depenen de la realització de les inversions necessàries per a dotar d'eixa capacitat a la infraestructura, i en el tramvia fa falta la compra de nou material. És una ampliació conjunta de freqüències. En la xarxa tramviària estaríem parlant de 2024 eixe augment de freqüències", apunten des d'FGV.

"Disculpes als usuaris: no tenim el servei que ens agradaria"

El conseller Arcadi España han manifestat que és "important planificar per a donar certitud als usuaris i com a organització per a poder millorar eixa freqüència de pas. El metro i el tramvia dels pròxims anys, del futur, dependrà del que fem ara", ha afegit.

De fet, l'empresa té previst repensar el seu actual mapa, el termini zonal i una reorganització de les parades, que entrarà en vigor amb l'execució d'aquest pla. España ha demanat "disculpes a tots els usuaris i alcaldes: no tenim el servei que ens agradaria, però estem treballant per a canviar-lo com més prompte millor", ha afirmat en relació a aquest projecte, que aspira a aconseguir finançament de la Unió Europea.

"Si abans del Covid ja era una demanda, la millora de freqüències ara és major, per la percepció que els vagons estan més plens per la necessitat de distàncies", ha explicat.

"Hem de ser sincers i no fer-nos paranys al solitari: a curt termini és molt difícil millorar les freqüències. Les inversions necessiten un període de maduració, així com hi ha períodes en la contractació de personal", ha conclòs el titular de Mobilitat.