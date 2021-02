Anaïs Menguzzato, nova directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), una de les principals empreses del sector públic autonòmic, tindrà nova directora gerent. Serà Anaïs Menguzzato, que rellevarà a l'economista Emilio Bayarri, segons ha decidit el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

El nomenament es farà efectiu en el consell d'administració que FGV celebrarà aquest dijous a les 18.30 hores i posteriorment serà ratificat pel ple del Consell, tal com han confirmat a 20minutos fonts d'aquest departament.

Es dóna la circumstància que tant Bayarri com Menguzzato van ser nomenats al desembre de 2019. En el cas de la qual serà nova màxima responsable de Ferrocarrils, va ser designada com a directora d'Igualtat, Seguretat, Accessibilitat i Relacions Institucionals, per la qual cosa porta més d'un any en l'empresa. És diplomada en Treball Social per la Universitat de València i també posseeix formació en Desenvolupament Local i en Atenció i Assessorament a Persones Immigrants.

Menguzzato va ser regidora de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València entre 2016 i 2019, lloc al qual va accedir després de l'eixida de Joan Calabuig de l'Executiu municipal i del Consistori. Després de no formar part de la candidatura socialista en les última eleccions municipals, va ser finalment fitxada per España per a FGV.

Amb el nomenament, el conseller de Mobilitat opta per un perfil de més pes polític per a un dels vaixells almirall de la Generalitat com és FGV, que gestiona les explotacions de Metrovalencia i del Tram d'Alacant.

L'empresa s'enfronta a diversos desafiaments, tant pel que fa a l'impuls de la mobilitat en plena pandèmia, amb l'impacte que les restriccions tenen per a la ciutadania i per a les arques de la companyia pública, com en el seu propi pla d'expansió.

En aquest últim aspecte, durant aquest any 2021 està previst que finalitzen les obres de construcció de la nova L10 de Metrovalencia, que serà posada en marxa abans de l'estiu de 2022. A més, l'empresa treballa en la planificació de les futures extensions de la xarxa a la ciutat, tant cap a la Marina i l'Hospital La Fe com en possibles connexions dels barris del sud.

D'aquesta manera, Menguzzato serà la quarta persona que ostenta la màxima responsabilitat en Ferrocarrils des que en 2015 es va conformar el primer Consell del Botànic, després d'Ángel García de la Bandera, José Andrés Sánchez Jordán i Emilio Bayarri, que van estar una mitjana de dos anys al capdavant de la gerència.