La sorprendente confesión de Daniel Guzmán a Nuria Roca en 'El hormiguero': "Siempre he estado enamorado de ti"

Nuria Roca continuó esta semana al frente de El hormiguero ya que, pese a que Pablo Motos ya ha dado negativo "en las 147 PCR que se ha hecho este fin de semana", como comentó la presentadora, la valenciana seguirá hasta el miércoles "por precaución, pero el jueves Pablo ya estará aquí".

El invitado de este lunes fue el actor y director Daniel Guzmán, al que Roca comentó: "Antes de empezar el programa me has dicho una cosa en el camerino que me ha gustado mucho".

"¿Lo vas a contar?", le preguntó el invitado, que sacó los colores a la presentadora con una sorprendente confesión de amor: "Tengo que comunicarlo públicamente, desde la radio, siempre he estado enamorado de ti".

Enseguida se dirigió hacia Juan del Val para indicarle que "era broma, es un poco de seguridad porque lleva pocos programas", a lo que la valenciana le contestó que "esto me ha venido fenomenal para estar hoy muy tranquila y segura".

Tras su 'declaración', Guzmán pasó a hablar de su película: "Ya la tengo rodada, pero he estado cuatro años escribiéndola, un año y medio buscando la financiación y me queda casi un año de postproducción".

"He rodado como cuatro películas, tenía 170 horas de material, pero cada día me río con mi montador porque merece la pena hacer lo que te gusta", afirmó el director. "Es la búsqueda de algo muy concreto y auténtico", explicó.