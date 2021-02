El alcalde de El Ejido afirma que buscará la "gobernabilidad" en su primer Pleno tras la ruptura con Vox

"La experiencia me dice que hay gente que tiende a votar por el interés general más allá de las siglas, que es lo que todos tenemos que procurar", ha manifestado el primer edil hacia el final de la sesión en respuesta al portavoz de Cs, Cecilio Vargas, quien le ha afeado la "escenita" formada por ambos grupos tras "tirarse los trastos a la cabeza como una pareja despechada", según ha asemejado.

"Usted no va a llegar a acuerdos, le gusta imponer la democracia", ha criticado Vargas, para quien el pacto alcanzado al principio del mandato era "innecesario" ante un factible gobierno en minoría y podría haberse evitado si no hubiera sido por los "temores" y "desconfianza" del primer edil, al que ha acusado también de "querer tenerlo todo atado". "No estaba pendiente de los ciudadanos, sino de usted", ha remarcado.

Góngora ha defendido las explicaciones ofrecidas a la opinión pública tras la ruptura del pacto por parte de su exsocio de gobierno así como la labor desempeñada hasta el momento por el gobierno local, desde donde se ha tratado de "sacar adelante el trabajo" aunque fuera una tarea en la se han empleado "unos más que otros".

"Lo que no podemos es parar o empantanar la gestión, que sería negativo, y en eso está su grupo, tratando de buscar las cosquillas y retorcer los temas", le ha criticado el alcalde ejidense a portavoz de Cs, desde donde se ha señalado que el pacto ha supuesto "más de un millón de euros" en sueldos y dietas en cada ejercicio a repartir entre 14 concejales para terminar "diciendo que sus socios no sabían gestionar".

La sesión plenaria, que se ha resuelto con cierta normalidad sin llegar a profundos debates, ha contado con una intervención mayor a la habitual del portavoz de Vox, Juan José Bonilla, sin que llegaran a darse destacadas confrontaciones con el equipo de gobierno, sentido en el que la mayoría de los acuerdos se han adoptado por unanimidad o por mayoría sin apenas referencia a la ruptura del pacto.

El Pleno ha dado luz verde para que el Ayuntamiento de El Ejido concurra al programa de subvenciones puesto en marcha por la Junta de Andalucía para el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, que cuenta para toda la comunidad autónoma con una dotación económica de 38,6 millones de euros.

De esta forma, el Consistorio ejidense optará, en concurrencia con otros municipios, a la subvención necesaria que permita abordar varios proyectos en cartera que requieren una solución urbanística y social, definidos dentro de un ámbito de actuación concreto.

El concejal de Urbanismo y Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido, Alberto González, ha destacado que "esta subvención permitiría poder ejecutar obras de mejora de accesibilidad, conservación y eficiencia energética en edificios con una antigüedad de más de 40 años en zonas muy delimitadas del municipio".