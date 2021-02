El projecte 'Exploradores de la Ciència' acosta a les dones científiques a les aules amb llibres i un blog

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència aquest 11 de febrer, acosta a les aules de Primària i Secundària el projecte 'Exploradores de la Ciència', que impulsa la Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom) amb la col·laboració del departament i la Diputació de València.

'Exploradores de la Ciència' posa a la disposició de la comunitat educativa informació i recursos sobre 27 dones referents de la investigació científica actual (la major part, valencianes) per a acompanyar i reforçar les vocacions científiques, especialment de les xiquetes, i contribuir a impulsar la seua motivació per a seguir itineraris educatius en ciències, ha indicat la Generalitat.

Els materials estan disponibles en dues versions, adaptades a diferents edats, i en bilingüe, valencià i castellà. Els llibres es poden descarregar gratuïtament en Internet tant en el portal Coeduca d'Educació de la Generalitat, com en la web de Acicom, per a la seua lectura o com a material didàctic per a l'aula.

Educació ha distribuït els llibres en versió digital a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana i en paper a les biblioteques dels Cefire. I, per part seua, la Diputació de València dotarà d'exemplars en paper a tots els ajuntaments de les comarques de València i enviarà l'enllaç de descàrrega dels llibres a tots els centres educatius de Primària i Secundària.

El projecte es compon de dos llibres: un, dirigit a Primària i primer cicle d'ESO ('Exploradores i aventureres de la ciència'); i un altre, a segon cicle d'ESO i Batxillerat ('Investigadores intrèpides'), editats cadascun en dues llengües, valencià i castellà. Són convertibles també en fitxes separades per cadascuna de les científiques, amb una sèrie de propostes didàctiques.

27 dones investigadores

Una de les singularitats del projecte radica en el fet que la major part de les científiques són valencianes o treballen en centres d'investigació i universitats valencianes. A més, també s'han seleccionat investigadores que desenvolupen la seua carrera en tasques que per a moltes xiquetes poden resultar atractives per l'actualitat del camp que se situen.

És el cas de Soledad Antelada, responsable de la ciberseguretat de la Conferència de Supercomputadors dels Estats Units d'Amèrica; Núria Oliver, especialista en intel·ligència artificial; o diferents matemàtiques que treballen en camps molt diversos.

També destaca en molts casos la joventut de les especialistes, com el de Maitane Alonso, una jove de 19 anys, estudiant de Medicina, que ha desenvolupat un mètode per a la preservació dels aliments; Rebecca Azulay, l'única valenciana que va formar part de l'equip internacional que va fotografiar per primera vegada l'ombra d'un forat negre; o Belén Franch, que ha investigat el canvi climàtic per a la NASA.

A més, entre les 27 referents s'han volgut destacar les poblacions d'origen de les investigadores, amb l'objectiu de mostrar que el talent no es concentra únicament en les grans ciutats. Els llibres estan il·lustrats amb atractives imatges adaptades a les diferents edats de manera que la seua lectura resulte fàcil i atractiva.

Les autores dels llibres són les periodistes especialitzades en comunicació feminista, Remei Castelló Belda i Anna Gimeno Berbegal. Les propostes que han elaborat es distingeixen d'altres materials i recursos disponibles en que estan confeccionades en un format adequat per a les diferents edats, amb més de cent icones, il·lustracions i imatges, entre les quals hi ha fotografies de les investigadores en l'actualitat i quan aquestes tenien aproximadament 10 anys.

Per a l'elaboració dels llibres s'han seleccionat 27 dones de diferents branques de les ciències, que estan investigant o treballant en l'actualitat, a excepció de Margarita Salas, que va morir en 2019, i que s'ha incorporat com un referent pròxim important.

El fet de comptar amb científiques en actiu i pròximes (la major part són del territori valencià) hauria permés, en cas de no haver sobrevingut la pandèmia, que les investigadores visitaren les aules per tal que les xiquetes amb vocació científica pogueren conéixer-les en persona. No es descarta que això es puga fer realitat en un futur a mitjà termini.

Paper i versió digitial

La versió per a Primària i primer cicle d'ESO té una pàgina per cada científica, amb una foto actual i una altra de cada investigadora quan era xicoteta. Les fotos van al costat d'un breu text en el qual la investigadora parla en primera persona i explica de manera senzilla i directa com és la branca a la qual es dedica i en què consisteix; quina utilitat en la vida quotidiana pot tindre, o té, el seu objecte d'estudi; algun detall assenyalat com a premis, i algun detall personal o anecdòtic sobre com va arribar a ser científica, si li agradava de xicoteta o l'origen de la seua vocació.

La versió per a segon cicle d'ESO i Batxillerat reprodueix un perfil de xarxes socials amb informació similar però en un altre format, amb una entradeta que resumeix la informació més destacada i una imatge relacionada amb el camp científic de cada investigadora. En aquesta versió el text està en tercera persona i amb una redacció que imita a la d'una notícia i incorpora enllaços a les pàgines personals i professionals de les investigadores.

D'altra banda, un dels objectius de la iniciativa també ha sigut donar suport al projecte 'Technovation Girls Comunitat Valenciana', un concurs internacional d'emprenedoria tecnològica per a xiquetes de 10 a 18 anys, que compta en el nostre territori amb la participació de 1.500 xiquetes procedents de 62 centres educatius, en 55 poblacions valencianes. En 2020 l'equip valencià de Godella i Rocafort va resultar guanyador en el campionat europeu, però no va poder disputar la final mundial en Silicon Valley a causa de la pandèmia de Covid-19.