La Generalitat convoca cinc milions en beques universitàries per al 2020-2021, un milió més que el curs passat

La quantia que la Generalitat destina aquest curs a l'exempció de les taxes universitàries ascendeix a cinc milions d'euros, un milió més que en el 19-20 per a arribar al major nombre d'estudiants en un any marcat per la pandèmia.

En els últims anys s'ha baixat un 15% en el preu del crèdit en primera matrícula d'ensenyaments de grau i màster. I en el curs actual, les taxes per als graus de major experimentalitat, com els de àmbit sanitari i STEM (enginyeria, matemàtiques, ciències i tecnologia en general) s'han reduït un 5%, recorda l'administració en un comunicat.

Els interessats poden presentar les sol·licituds durant un mes des d'aquest dimarts, 9 de febrer, exclusivament per via telemàtica en la plataforma de tramitació de la Generalitat. Poden accedir els alumnes matriculats durant el curs 20-21 en les universitats que integren el sistema universitari valencià, així com en els seus centres adscrits, i en ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior per a títols oficials de grau i màster.

No obstant açò, no s'inclouen en aquesta convocatòria exempcions ni beques per a la realització d'estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, d'especialització ni per a obtindre títols propis de les universitats.

Per a ser beneficiari cal tindre un mínim de 60 crèdits matriculats, dins del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre aquest requisit haurà de mantindre's durant tot el curs. També podran obtindre beca els qui es matriculen d'un nombre mínim de crèdits comprès entre 30 i 59 crèdits. Aquesta condició no es tindrà en compte, per una sola vegada, per als estudiants que els quede un nombre inferior al mínim de crèdits exigible per a finalitzar els seus estudis.

En aquesta convocatòria, de manera extraordinària, la Conselleria d'Universitats ha reduït el requisit acadèmic d'accés a aquestes ajudes per a beneficiar un major nombre d'estudiants. Els crèdits que han de superar-se en l'últim curs per a poder obtindre la beca en el cas d'estudis conduents al títol de grau serà del 75% en el cas d'estudis d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques, del 65% en els de la branca de coneixement de Ciències de la Salut i del 55% en Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

EXEMPCIÓ DE TAXES

Per als matriculats en universitats públiques i els seus centres adscrits, la beca consisteix en l'exempció del pagament de les taxes dels crèdits en els quals s'han matriculat. Mentre, per als d'universitats privades o en centres privats adscrits a universitats públiques, es tracta una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats. En tots els casos, la beca només afectarà els crèdits matriculats per l'estudiant en primera i/o segona matrícula.

Les ajudes es concedeixen en règim de concurrència competitiva. Si l'import de les beques proposades supera el global màxim previst en, aquestes beques s'adjudiquen en primer lloc per als crèdits matriculats en primera matrícula. Si hi ha crèdit suficient, es passa a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Així mateix, les beques s'atorguen en orde descendent fins que s'esgote l'import global màxim, d'acord amb la nota mitjana que ha obtingut l'alumnat en el curs acadèmic anterior o últim realitzat.

El programa de beques universitàries pretén que cap alumne quede sense accedir a estudis universitaris per raons econòmiques. Per açò, des del Consell s'ha incrementat el pressupost destinat a aquestes beques fins a arribar a 31,9 milions d'euros el 2021.