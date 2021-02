Cvirus.- Les ajudes de la Generalitat a cada taxi seran com a mínim de 1.000 euros i es destinaran 4,7 milions

Segons ha explicat el conseller, "el sector del taxi és fonamental per a la mobilitat a la Comunitat Valenciana i està molt vinculat a l'activitat turística, per açò, la Generalitat ha disposat 4,7 milions d'euros en ajudes directes per al sector amb l'objectiu d'ajudar a pal·liar les pèrdues ocasionades per la Covid-19".

Amb aquesta mesura, ha subratllat, des de la Generalitat es busca "garantir el funcionament d'un sector molt important, d'un servici públic en el qual treballen milers de persones". Aquesta línia d'ajudes, que aprovarà el Ple del Consell aquest mateix mes, "tenen l'objectiu de donar suport als treballadors i treballadores del sector que han patit una important disminució d'ingressos a causa de les restriccions de mobilitat associades a la pandèmia de coronavirus", ha assenyalat Arcadi España.

A aquesta iniciativa se sumen els préstecs bonificats de l'Institut Valencià de Finances (IVF), que inclouen trams no reemborsables de fins al 30%, i dels quals també es poden beneficiar les persones titulars de les 4.500 llicències de taxi de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, la Conselleria de Mobilitat també ha previst articular altres mesures d'ajuda al sector com aportacions per a promoure la renovació de la flota de taxis de les tres províncies o la realització de campanyes informatives institucionals per a fomentar l'ús d'aquest mitjà de transport, ha explicat Arcadi España.

Finalment, el conseller ha destacat el "treball continuat i el clima de diàleg i consens amb el sector que ha propiciat l'engegada de diferents línies d'ajudes per a tractar de solucionar els problemes que afronta".