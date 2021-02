Netflix presenta 'Insiders', su primer 'reality' para España que ya busca concursantes

Si Atresmedia ha apostado por adaptar Love Island tras el éxito de La isla de las tentaciones, y Mediaset es la estrella de los realities con Supervivientes, Gran Hermano o La casa fuerte, ahora es Netflix España quien se suma a la moda de los programas de telerrealidad con Insiders.

Aunque la plataforma ya cuenta con algunos realities extranjeros como Terrace House, Love is Blind, Too Hot to Handle o las diferentes versiones internacionales de The Circle, ahora llega el primero hecho en España.

Insiders, producido por iZen, tendrá un premio de 100.000 euros y el casting virtual ya está abierto en su página web. Poco han contado sobre el programa, pues se dirigen directamente a los concursantes en el tráiler que han publicado: "Más detalles cuando estés dentro. Si lo cuentas, estás fuera".

"Estamos muy orgullosos de emprender este proyecto junto a iZen. Nos emociona la posibilidad de experimentar con un género nuevo para nosotros en España y seguir innovando con un formato de entretenimiento creado aquí", declara Álvaro Díaz, Director de Contenidos de no ficción de Netflix España.