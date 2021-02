La tercera ola ahoga a los juzgados valencianos: bajas, vistas suspendidas y un expediente digital que no llega

Así es cómo describen fiscales y abogados su día a día de trabajo en la Ciudad de la Justicia de València, en estos momentos "más complicado" ante la falta de facilidades para poder teletrabajar desde casa: ni hay expediente digital ni se celebran vistas telemáticas, han lamentado en declaraciones a Europa Press.

El aumento de casos de coronavirus se ha trasladado también a los juzgados, lo que ha provocado que cada día haya suspensiones de juicios: "O hay suspensiones por Covid, por estar confinados o por haber sido contacto estrecho. Pero esta suele ser la tónica habitual ahora", ha afirmado un letrado.

En este sentido, la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, ha puesto como ejemplo que la semana pasada, sin ir más lejos, tenía señalados cinco juicios civiles en una jornada, de los cuales sólo se celebró uno: "Tres se suspendieron por Covid y otro por el temporal que azotó la Comunitat", ha expuesto. "Esto es muy ilustrativo de lo que ocurre diariamente en los juzgados", ha apostillado.

Y pese a que no ha habido ningún brote importante en la Ciudad de la Justicia, sí hay cada jornada funcionarios o fiscales que no pueden acudir a sus puestos de trabajo por haber contraído el virus o por deber guardar confinamiento por contacto estrecho.

Al respecto, la fiscal coordinadora de lo Civil ha destacado la "sobrecarga" de trabajo que llevan en la sección, puesto que se une el seguimiento exhaustivo que realizan de casos de coronavirus en residencias de mayores a los trabajos del día a día, "a veces complicados de sacar porque falta algún funcionario o compañero afectado por la Covid", ha dicho.

Fiscales consultados por Europa Press han recordado que la mayoría de los despachos del ministerio público son compartidos y no existen parabanes. También hay algunos que no cuentan con ventanas, con lo que se toman las precauciones que se pueden, como el uso de las mascarillas y la distancia de seguridad, y cuando es posible, se llevan el trabajo a casa.

Sobre este punto, Gisbert ha manifestado: "Nos llevamos el trabajo a casa y lo hacemos con nuestro ordenador o con alguno que hayamos conseguido del despacho para luego volver a llevar el expediente en papel a los juzgados porque no existe el expediente digital. Eso no es teletrabajar, sino llevarse el trabajo a casa", ha lamentado.

Además, la fiscal echa en falta la posibilidad de realizar juicios telemáticos: "No se han instalado los juicios telemáticos, como mucho podemos hacer videoconferencias con peritos, testigos o imputados, pero nada de vistas telemáticas. Y esto debería cambiar porque nos facilitaría mucho la labor. Ganaríamos en inmediatez y eficacia", opina.

Por otro lado, esta crisis sanitaria ha hecho que desde la Generalitat se haya instado a la Fiscalía de Valencia a no tener a gente en prácticas: "Y esto afectará a su formación. Habrá una generación que no habrá hechos prácticas y esto es importante porque de alguna manera tendrán que suplirlo. Y evidentemente no los podemos formar así online", ha manifestado Gisbert.

COLAS EN VISTAS Y LIMPIEZA

En la Ciudad de la Justicia permanecen los geles hidroalcohólicos, la limpieza en salas y pasillos y las señalizaciones para mantener las distancias de seguridad entre las personas y evitar contactos.

Sin embargo, los expertos consultados han advertido de que a veces se forman acumulaciones en los pasillos de los juzgados porque se retrasan los juicios o por algún otro tipo de problema. Así, la gente debe esperar fuera y en ocasiones no se puede guardar esa distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias.

GUÍAS Y PROTOCOLOS

El juez decano de Valencia, César Calvé, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que la actividad ordinaria de los juzgados no es ajena a la grave situación epidemiológica, con lo que se han establecido guías y protocolos de actuación ante casos confirmados o sospechosos y contactos estrechos para evitar contagios en el lugar de trabajo mientras se mantiene la actividad de los juzgados afectados.

Además, ha comentado que para evitar las suspensiones de juicios, vistas o declaraciones entre los profesionales de justicia se acude al régimen de sustituciones, "con la sobrecarga de trabajo que comporta". Aún así, la situación actual está incidiendo en la celebración de vistas.

A juicio de Calvé, la suspensión de actos procesales "se puede aminorar con su celebración mediante presencia telemática siempre que los medios técnicos y la naturaleza y circunstancias del acto lo permitan".

Calvé ha subrayado, por último, las medidas preventivas en materia de seguridad y salud adoptadas para preservar la salud de las personas que prestan sus servicios en la Ciudad de la Justicia: control y restricción de acceso a la sede judicial, aforos limitados, cartelería y señalización de circulación, distancia de seguridad o aforo, pausas para limpieza de salas de vistas o limitación de la atención presencial, entre otras.