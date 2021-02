Cvirus.- La Generalitat aprova el subministrament d'urgència de 8.000 purificadors d'aire per a centres educatius

Es tracta de purificadors amb filtres HEPA H13 aptes per a aules que s'han hagut d'habilitar i no disposen de suficient ventilació natural, destinats a centres sostinguts amb fons públics.

Aquests dispositius, amb un import total de 7.598.800 euros, s'instal·laran per a garantir que l'activitat educativa presencial es desenvolupa de manera segura tant per als alumnes com per al professorat i la resta de treballadors.

Encara que la majoria dels espais educatius es ventilen de forma natural, els aparells tenen com a missió fer circular l'aire de l'estada per mitjà de filtres formats per fibres eficients que retenen els virus, bacteris i altres partícules en suspensió com pols i pol·len.

Com aquests equips garanteixen un filtratge eficient de l'aire de l'aula en el termini aproximat d'una classe, poden ser utilitzats de manera alternativa per dos aules, amb el que es garanteix el filtrat de les dos.

Els purificadors es contemplen en la guia per a ventilació en aules redactada per la Generalitat juntament amb experts i investigadors. Aconsella que, per als dies més freds de l'hivern quan no siga possible ventilar per mitjans naturals, és necessari establir sistemes mecànics de purificació i filtratge de l'aire que permeten el desenvolupament de les classes juntament amb la resta de mesures.