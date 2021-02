Cvirus.- El Consell proposa destinar 326 milions de fons europeus a infraestructures sanitàries, socials i educatives

Així consta en la proposta que va presentar la setmana passada al Ministeri d'Hisenda per a repartir els 1.254 milions assignats a la Comunitat Valenciana, encara que és un document de treball subjecte a modificacions, informa la Conselleria d'Hisenda aquest divendres.

React-EU s'articularà per mitjà dels fons europeus FEDER i FSE, al marge del programa operatiu 2021-2027. El Govern valencià aposta per gastar els diners en actuacions destinades a la lluita contra la pandèmia i a la reactivació econòmica, especialment en despesa sanitària, sociosanitària i educativa i en la liquiditat de les empreses i del teixit productiu.

En concret, la Comunitat Valenciana rebrà 790,64 milions via FEDER i altres 463,84 milions del FSE. Del primer fons, algunes de les partides previstes són destinar 380 milions al pla 'Resistir' d'ajudes a sectors afectats per les restriccions a més dels 326 milions per a infraestructures sanitàries, socials i educatives.

I del segon fons, la Generalitat planteja desembossar 156 milions al foment i el manteniment de l'ocupació, altres 90 en ajudes socials, dependència i despesa sociosanitària i 10 més en beques post-doctorals per a investigadors.

CRÈDIT DE 100 MILIONS

D'altra banda, i respecte a aquesta qüestió, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha generat crèdit per valor de 100 milions d'euros procedents del fons europeu React-EU, inclòs dins del programa de reconstrucció Next Generation-EU, per a abonar a les entitats locals la part corresponent a la Generalitat Valenciana de les Ajudes Parèntesi.

En concret, els recursos generats s'han produït en el capítol 4 del programa 125.10, Administració local i organització territorial del Consell, segons es publica aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha indicat que "la pandèmia i les mesures sanitàries adoptades per a frenar l'avanç del virus han suposat la limitació de determinades activitats econòmiques i des del Consell hem sigut conscients de la necessitat de desenvolupar un pla de xoc econòmic destinat a aquells sectors més afectats".

Soler ha incidit que "el Pla Resistir, del qual formen part les 'Ajudes Parèntesi' busca evitar un deteriorament del teixit empresarial valencià i conservar l'ocupació".

D'aquesta forma, el Consell ha dissenyat un pla de xoc extraordinari, el Pla Resistir, dotat amb més de 400 milions d'euros i que es finançarà en gran part amb fons europeus addicionals als del pressupost de la Generalitat per a l'any 2021, com el fons React-EU per a ajudar la recuperació dels territoris d'Europa.

En concret, les 'Ajudes Parèntesi' tenen com a objectiu "ajudar els sectors més afectats a superar aquest parèntesi d'activitat", i és fruit de "la col·laboració, el diàleg i l'acord" entre la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, "en la seua causa comuna per superar la pandèmia i reactivar l'economia", tal com ha assegurat el conseller d'Hisenda.

La quantia total de les 'Ajudes Parèntesi' ascendeix a 160 milions d'euros, davant dels 120 anunciats inicialment, en incrementar la Generalitat la seua participació en 40 milions més, per la qual cosa finalment l'administració autonòmica transferirà als ajuntaments adherits a aquestes ajudes 100 milions d'euros.

De moment, 444 ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana s'han adherit al pla i estan rebent ja les ordes de pagament per part de la Generalitat.

En concret cada entitat local rebrà un import de 2.000 euros per cada autònom o microempresa dels sectors més afectats, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per empleat al seu càrrec i aniran destinades a cobrir despeses corrents de l'activitat empresarial des de l'abril del 2020, és a dir des de l'inici de la pandèmia.

S'estima que dels 160 milions, els sectors d'Alacant reben 65,3 milions d'euros; els de Castelló, 18,6 milions, i els de València, 76 milions. A més es preveu que el nombre aproximat de beneficiaris serà de 45.000 autònoms i 23.000 empreses, amb 136.000 treballadors vinculats.

Respecte de les diputacions, la seua aportació serà de 36 milions, de manera proporcional al nombre d'autònoms, empreses i treballadors que tinguen en la seua província, i els ajuntaments, per la seua banda, participaran amb 24 milions d'euros. D'aquesta manera, el 62,5% del total serà aportat per la Generalitat, el 22,5% per les diputacions i el 15% pels ajuntaments.