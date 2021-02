Cvirus.- Puig diu que "s'utilitzaran tots els espais adequats" per a una vacunació "massiva" quan passe l'"escassetat"

Així s'ha pronunciat, en declaracions als mitjans durant una visita a Torrent (València), preguntat per la possibilitat d'utilitzar poliesportius i altres espais per a dur a terme el procés de vacunació.

Puig ha explicat que en aquests moments s'està treballant en "dos direccions". D'una banda, a "veure exactament les consideracions de les noves vacunes que van a vindre". En aquest punt, ha assenyalat que aquest divendres està reunida la ponència de vacunacions del Ministeri per a definir quina població serà destinatària d'eixes vacunes i que aquest dissabte l'administració valenciana es reunirà per a "aprofundir" en aquesta qüestió.

D'altra banda, ha assenyalat que s'està treballant que "l'esperança que hi haja en un temps moltes més vacunes exigeix una resposta perquè, quan tinguem vacunes que ara són molt escasses", hi haja "capacitat de fer una vacunació massiva". I en aquest sentit, ha indicat que "evidentment s'utilitzaran tots aquells espais que siguen adequats", des de la col·laboració amb empreses i institucions, per a "aconseguir el màxim nivell de vacunació".

En qualsevol cas, Ximo Puig ha recalcat que en aquest moment "tenim encara el problema de "l'escassetat" de vacunes, encara que "s'han obert les esperances en els últims dies".

"Veiem ja directament com la vacuna d'AstraZeneca va avançant, ja hi ha un compromís real d'arribada a partir de la setmana que vé, hem vist com Pfizer està complint i augmentarà la dotació i estem molt esperançats en la vacuna de Johnson, que és una única dosi i que també podria parlar-se que a partir de març es posaria en funcionament", ha exposat.

En aquest sentit, Puig ha assenyalat que "es tracta fonamentalment de posar tots els recursos necessaris per a una vacunació massiva en el moment en què siga possible".

Així, ha apuntat que en aquests moments cal "continuar sobretot atenent les persones més vulnerables" i que "eixa és la gran qüestió". "Es tracta de posar totes les vacunacions possibles en residències, hospitals, persones mes vulnerables i que desgraciadament en el cas de les persones majors són les més afectades per la letalitat", ha resolt.