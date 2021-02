Cvirus.- L'alcaldessa dels Poblets rebutja dimitir per vacunar-se i diu que va complir el protocol de l'ambulatori

Vives, qui es va vacunar juntament amb el seu marit, el també alcalde del Verger, Ximo Coll, i la vacunació del qual es troba entre els casos que investiga la Fiscalia d'Alacant, ha confirmat en el ple municipal que seguirà "al capdavant" del govern dels Poblets.

Així s'ha expressat en aquesta sessió, sol·licitada per l'oposició i en la qual el PP i Compromís -que forma part de l'equip de govern- han demanat la seua dimissió.

L'alcaldessa ha acusat els 'populars' d'"orquestrar un circ mediàtic" i en concret, al seu portaveu, Jaime Ivars, de "rebre un xec en blanc i prestar-se al joc brut del seu partit". A més, ha afirmat que va seguir "en tot moment" el protocol que li va transmetre el centre de salut del Verger, ja que "no podien rebutjar-se les dosis sobrants".

"Demane de nou disculpes per si algú considera que la meua actitud va ser reprovable, però vaig complir amb el protocol del centre de salut, i a més assegure que no vaig utilitzar el meu càrrec per a pressionar ningú del personal sanitari amb la finalitat de rebre la vacuna", ha explicat Vives en la seua intervenció.

Així mateix, ha assenyalat que tant el seu marit com ella van rebre una telefonada del centre de salut a causa que "havien sobrat dosis" perquè diversos sanitaris estaven de quarantena i uns altres van rebutjar posar-se-la.

"El Departament de Marina Salut deia clarament que no es podia malgastar dosis i especificava que era necessari aprofitar-les perquè la vida de la vacuna és molt curta una vegada la tens preparada", ha afegit Vives.

"ÚLTIMA OPCIÓ"

Igualment, l'alcaldessa ha indicat que el personal va oferir amb anterioritat la dosi a la Guàrdia Civil i farmacèutics i que ells van ser "l'última opció". "El problema és que hi havia una falta d'instruccions sobre què s'havia de fer amb les dosis sobrants", ha sostingut la primer edil.

En conclusió, ha reiterat les seues "disculpes" de manera "humil" i ha ratificat que no dimitirà per a seguir al capdavant de la gestió municipal "sense entrar en altres qüestions que resulten estèrils".

Per la seua banda, des del PP, Jaime Ivars ha acusat Vives de no seguir una "actitud responsable" per "saltar-se el protocol de vacunació". "Vosté ho ha fet malament, s'ha aprofitat del seu càrrec per a rebre la dosi abans que ningú, pareix que no té consciència", li ha retret el 'popular'.

"Em cauria la cara de vergonya per vacunar-me abans de molts sanitaris i personal prioritari", ha criticat el representant del PP, qui ha insinuat que la primera edil és una "trincavacunes". "No ens podem permetre una alcaldessa com vosté, per la qual cosa demanem la dimissió", ha afegit.

El portaveu de Compromís i soci de govern de Vives, Salvador Sendra, ha assenyalat es pot entendre que no hi havia "mala intenció" en la vacunació però també sosté que "cal donar exemple", per la qual cosa han demanat també la dimissió de l'alcaldessa. "Hem d'assegurar-nos l'estabilitat i espere que puguem seguir governant amb el PSPV, entenem que la dimissió es tracta d'una decisió personal", ha conclòs Sendra.