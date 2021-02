Caixa Popular va aconseguir 13 milions de beneficis el 2020 (-7%) i va mantindre el seu pla d'expansió

Durant l'any marcat per la pandèmia, a diferència de la resta d'entitats del sector, el pla d'expansió es va mantindre amb noves oficines en el carrer Amadeo de Savoia de València i en la localitat de L'Eliana, ressalta l'entitat valenciana en un comunicat.

Per a 2021 té previstes altres dos obertures en el primer trimestre: una d'elles en el centre de València, en el carrer Cirilo Amorós, i una altra a Dénia (Alacant). La seua xarxa aconseguirà així 77 oficines repartides per les principals poblacions amb horari de matí i totes les vesprades amb cita prèvia.

Paral·lelament, Caixa Popular va continuar el 2020 amb una política activa a l'hora d'oferir finançament a les empreses, cooperatives, comerços, autònoms i famílies valencianes.

En concret, va tancar l'any amb uns dipòsits de 1.941 milions d'euros, la qual cosa representa un increment anual del 24%. Les inversions crediticies es van situar en 1.307 milions, la qual cosa implica un creixement del 15% respecte al 2019.

Les dotacions al fons d'insolvència de 6,9 milions d'euros van situar la cobertura total de la morositat en un 76,3%, amb un descens del ràtio de mora fins al 4,01%. Al tancament de l'exercici, el marge d'interessos alanzó 38 milions un 4% més que l'any passat, i el marge brut altres 56 milions (+1%). El ràtio d'eficiència va quedar en 59,52%.

MÉS DE 215.000 CLIENTS

Caixa Popular ja supera els 215.600 clients, dels quals el 77,52% són usuaris de Ruralvía, la seua banca digital. El creixement també es trasllada a l'equip humà, doncs va crear el 2020 un total de 17 llocs de treball fins a una plantilla de 385 persones dels quals el 88% són socis i propietaris de la cooperativa.

També va destinar més d'1,5 milions d'euros a iniciatives d'impacte social a la Comunitat Valenciana, amb especial rellevància als quals ajuden a empoderar a la dona i enfortir el teixit comercial i empresarial, l'esport i la cultura valenciana. En total va destinar 1.552.000 euros a aquest tipus de projectes, col·laborant amb quasi mil entitats.

En aquesta línia, l'entitat es va mobilitzar per a ajudar les persones que més estan patint les conseqüències de la crisi juntament amb organitzacions com Creu Roja o Cáritas en els seus programes de suport als més vulnerables. L'equip humà va destinar un dia del seu salari per a subministrar material als hospitals valencians.