Infoport i Fundació Valenciaport llancen un projecte de seguiment de mercaderies portuàries per tecnologia blockchain

Aquesta plataforma per al seguiment de la mercaderia persegueix el mateix objectiu que unes altres ja existents, orientades a incrementar la qualitat i facilitar informació de l'estat dels enviaments per mitjà dels ports, però a més "se li incorporen capacitats quant a seguretat i autenticitat de la informació de traçabilitat", ressalten des d'Infoport.

El projecte busca connectar diversos sistemes públics i privats amb plataformes de seguiment de la mercaderia (Track&Trace) mitjançant l'ús de la tecnologia blockchain. Batejada com a 'B2T2: Blockchain Based Tracing and Tracking', està finançat per EIT Digital (European Institute of Innovation & Technology), organització europea orientada a la transformació digital.

El pressupost d'aquest projecte d'innovació centrat en la seguretat de les mercaderies portuàries ascendeix a un milió d'euros, a executar entre el setembre del 2020 i el desembre del 2021.

OBJECTIU DEL PROJECTE

Existeixen infinitat de plataformes T&T (Track & Trace) per al seguiment de la mercaderia tant en l'àmbit privat com a públic. A nivell empresarial, aquestes plataformes estan orientades a incrementar la qualitat i facilitar informació de l'estat dels enviaments per mitjà dels ports.

En l'àmbit públic, aquestes plataformes mantenen el mateix propòsit, però a més se li incorporen capacitats quant a seguretat i lluita contra la il·legalitat.

B2T2 pretén connectar diverses sistemes públics i privats amb plataformes de seguiment de la mercaderia (Track&Trace) mitjançant l'ús de la tecnologia blockchain, que permet aplicar metodologies de federació i integració d'informació per al seu accés segur i controlat. Preveu desenvolupar almenys dos proves pilot amb usuaris finals en el port italià de Gènova i també en el de València.