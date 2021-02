Política Territorial elabora un estudi sobre els valors del litoral de la Comunitat Valenciana

Aquest treball s'emmarca en el procés d'aprofundiment i desenvolupament del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana (Pativel) i part d'una delimitació de fins a 36 sectors del litoral valencià per criteris geomorfològics i ambientals entre els quals es troben la presència de zones humides, les desembocadures al·luvials, els caps i els camps dunars.

El titular d'aquest departament autonòmic, Arcadi España, ha explicat que aquesta anàlisi, "duta a terme per la Direcció general de Política Territorial per a una millor comprensió del territori, pot ser de gran utilitat per a rellançar el model turístic del litoral quan se supere l'actual fase pandémica" i també "per a mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-se de manera convenient als seus efectes".