Més de 700 joves van participar en el programa 'En marxa per la inclusió' de l'IVAJ el 2020

Les dos entitats han realitzat un balanç del programa durant l'any 2020 i han avançat les línies centrals de la col·laboració per al 2021 en una trobada que s'ha desenvolupat telemàticament, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En el mateix han participat el director general de l'IVAJ, Jesús Martí, i la presidenta d'EAPN CV-Xarxa per la Inclusió, Lola Fernández, juntament amb Ana Tórtola, de la Fundació Novafeina i tresorera d'EAPN CV; Óscar Serrano, d'Iniciatives Solidàries i vocal d'EAPN CV, així com Nuria Tendeiro, directora d'EAPN CV.

El programa 'En Marxa per la Inclusió. Transmissió de valors solidaris, de la inclusió, la diversitat i el voluntariat entre joves' ha comptat el 2020 amb la participació de 704 joves, la implicació de tretze centres educatius de la Comunitat Valenciana i la participació de 14 entitats de la Xarxa, tant en els tallers sobre la pobresa com en les visites telemàtiques i sessions formatives per al personal de la Xarxa Jove.

L'objectiu de l'IVAJ i de l'EAPN-CV és seguir durant el 2021 amb el desenvolupament d'aquest programa d'Educació per a la Inclusió amb la finalitat de transmetre valors solidaris, des de la inclusió, la diversitat i el voluntariat social, entre joves de la Comunitat Valenciana, de manera que la joventut es forme i informe per a trencar amb concepcions estereotipades de la pobresa i l'exclusió social, així com de les persones i col·lectius que les pateixen.

Al mateix temps, es pretén superar el desconeixement i la visió esbiaixada del treball de les entitats d'acció social i facilitar processos de reconeixement mutu, tant entre joves, personal tècnic i voluntari d'entitats socials, i persones en situació de pobresa i/o exclusió social.