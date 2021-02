Ayuso tacha de "vergüenza nacional" los sabotajes al Zendal y cree que personas cercanas a la izquierda lo "boicotean"

Los sabotajes que se han venido detectado en los últimos días en el interior del hospital Enfermera Isabel Zendal se han colado este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Ha sido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la que más categórica ha sido al referirse a estas incidencias presuntamente intencionadas y que este miércoles fueron denunciadas ante la Policía Nacional.

Como "vergüenza nacional" y "sabotajes impresentables", así se ha referido la presidenta regional a los hechos, mientras ha acusado a los cercanos a los grupos de izquierda de ser los que lo "boicotean".

Estas declaraciones de Díaz Ayuso han llegado después de que la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, que este miércoles negó la existencia de los sabotajes y los atribuyó "a una campaña del PP", le preguntara a la presidenta cómo está afrontando la situación de la pandemia en Madrid.

"No puede ser lo que están haciendo con los profesionales sanitarios. Les chantajean, les presionan y se inventan una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el Zendal. Los que están saboteando la sanidad pública son ustedes", ha espetado Serra a Díaz Ayuso durante su turno de palabra.

Pocos minutos después, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, también ha criticado la gestión sanitaria del Ejecutivo PP-Cs y ha exigido que no se normalice el número de víctimas mortales que cada día provoca la Covid-19 en la región, algo que Gómez Perpinyà teme que suceda si se van relajando las medidas frente a la pandemia. La siguiente, este viernes, cuando cambiará el número de personas (de 4 a 6) que se pueden sentar juntas en las terrazas de hostelería.

Ha sido en la respuesta al portavoz de Más Madrid cuando la presidenta ha realizado los autores de los sabotajes con los grupos de izquierda. Esta afirmación ha enfadado sobremanera a la formación, que ha pedido una rectificación pública por unas acusaciones "de extraordinaria gravedad". "La presidenta ha acusado a los diputados de Más Madrid y a los profesionales sanitarios de robar medicamentos, de cortar el agua caliente... en definitiva de sabotear el hospital Isabel Zendal", ha lamentado Gómez Perpinyà para añadir que debe haber responsabilidades políticas por las declaraciones. "Digo con absoluta claridad que lo que ha hecho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid son unas calumnias absolutamente de libro", ha agregado.

Más allá de esta agria polémica, Díaz Ayuso ha aprovechado una de sus intervenciones en la sesión de control para volver a ofrecer el Zendal a otras comunidades que puedan necesitarlo por la presión asistencial que están soportando estas semanas. "Quiero ofrecérselo a toda España, a Castilla-La Mancha, a Castilla y León y a todas las comunidades autónomas de este país que lo necesiten", ha aseverado la presidenta.

El PSOE urge a aprobar nuevos presupuestos

Durante la sesión de control al Gobierno también se ha hablado de los presupuestos regionales para 2021. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha afeado a la presidenta y su gobierno de no haber hecho "sus deberes" por llevar dos años "prorrogando los presupuestos regionales". "¿Cree que eso es compatible con el impulso que necesitan las empresas, autónomos, trabajadores, familias, en definitiva, los ciudadanos de Madrid?", ha lanzado Gabilondo, para apreciar que "con la situación tan difícil y excepcional que vivimos", el Ejecutivo debería considerar "urgente" la aprobación de unas nuevas cuentas.

Este mismo jueves, minutos antes del comienzo del pleno, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha confirmado que ya tienen un borrador de los presupuestos regionales de 2021 y ante la urgencia generalizada que se está exigiendo para aprobarlo, ha aseverado que aún tardarán en completar su análisis.

"Tardaremos un tiempo en analizarlo porque nos gusta analizar las cosas con rigor y esperamos que la próxima vez que nos veamos sea en un restaurante o un lugar comercial abierto a las 9 de la noche en Madrid", ha insistido la líder de Vox.

Precisamente, Monasterio ha vuelto a pedir a la presidenta que amplíe el horario de apertura de la hostelería hasta las 23.00 horas. "Estamos llevando a miles de empresas de hostelería a un cierre y del cierre no te recuperas, de un cierre no vuelves a abrir", ha valorado Monasterio, que se ha preguntado qué datos científicos maneja el Gobierno para establecer que hay contagios a las 21.00 h, actual hora de cierre de bares y restaurantes, y no a las 14.00 h, cuando todos los establecimientos están abiertos. "Supere las críticas de los socialistas que tiene en Génova", ha llegado a decir la portavoz de Vox.

Díaz Ayuso ha contestado que la forma de relacionarse que hay a una hora y a otra, "es muy diferente" y ha asegurado que mientras Salud Pública no garantice que la apertura total de la actividad es segura no lo podrán hacer, por mucho que les "duela".