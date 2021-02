Cs defèn que els indicis del cas Alqueria "confirmen l'opacitat" que denunciaven

Segons ha indicat Gil en un comunicat, "quan Cs fins i tot va anar amb un notari perquè se li negava la informació, sabia que alguna cosa s'estava amagant i per açò va denunciar a la Fiscalia Anticorrupció".

La diputada ha assenyalat que "dos anys i mig després, després de la instrucció, el jutge veu indicis de delicte per açò no arxiva la causa i processa el qui fora president de la Diputació, el socialista Jorge Rodríguez, i 14 persones més". En aquest sentit, ha subratllat, "la justícia confirma les sospites de Cs".

"Tant és així que el magistrat estima en més d'un milió d'euros les pèrdues per a les arques públiques pels contractes, suposadament irregulars, a set directius de l'empresa de la Diputació Divalterra", ha concretat, al mateix temps que ha matisat que "els contractats eren militants o afins al PSPV i Compromís".

No obstant açò, ha assegurat, "com no pot ser d'una altra manera, Cs respecta la presumpció d'innocència d'aquestes persones i el desenvolupament dels processos judicials". "Haurem d'esperar al fet que hi haja sentència", ha indicat la diputada de Cs.