AMPL.- El jutjat processa Jorge Rodríguez i 14 persones més per contractacions irregulars en el cas Alqueria

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el magistrat aprecia indicis de malversació i prevaricació per la presumpta simulació d'eixos contractes per interessos partidistes per a afavorir afins del PSPV i Compromís. La interlocutòria, notificada aquest dimecres a les parts, xifra en 1.122.095 euros el perjuí per a les arques públiques.

La instrucció de la causa es dona per finalitzada, la qual va començar maig del 2018 per presumptes delictes de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics després d'una denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València.

Rodríguez va ser detingut el 27 de juny d'eixe any quan ocupava el càrrec de president de la Diputació pel PSPV. El 2 de juliol va anunciar que deixava la presidència de la corporació provincial encara que es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny del 2019 amb la nova formació La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.

Ara, el magistrat instructor, que dona així per conclosa la investigació, aprecia indicis de delictes continuats de malversació i prevaricació en l'actuació dels encausats i xifra en 1,1 milions d'euros el perjuí generat a les arques públiques.

"En el cas que ens ocupa, s'ha infringit, presumptament, aquest exercici de legalitat i mandat, en la total i correcta aplicació dels fons públics encomanats a les autoritats o funcionaris públics", precisa en una resolució notificada aquest dimecres a les parts.

En concret, l'instructor assenyala una "contractació presumptament simulada i sense observar els requisits legals ni estatutaris de l'empresa de set alts directius més altres dos entre el novembre del 2015 i el febrer del 2018".

Aquestes contractacions, afig, van suposar "un presumpte desviament i amb açò malversació de cabals en favor d'uns particulars, i més encara, i presumptament, per purs interessos d'índole partidista, en eixe repartiment de càrrecs entre els dos partits en el poder, PSOE i Compromís".

Els investigats contra els quals se segueix el procediment són, a més de l'expresident de la Diputació, els seus aleshores assessors Ricardo Gallego i Manuel Reguart; el qui fora secretari-lletrat assessor de Divalterra Jorge Cuerda i els exgerents d'Imelsa (després denominada Divalterra) José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón i Agustina Brines.

"PLA PRECONCEBUT"

El magistrat considera que els contractes d'alta direcció es van realitzar amb la intervenció dels gerents de l'empresa pública "i el coneixement i pla preconcebut presumptament pel propi president de la Diputació Provincial i president del Consell d'Administració d'Imelsa i del seu equip més proper".

La causa es dirigeix també contra set dels alts directius contractats, els qui, d'acord amb la investigació realitzada, no complien els requisits per a accedir a eixos càrrecs ni van exercir mai com a tals.

En canvi, l'instructor ha decretat el sobreseïment de les diligències respecte d'un altre alt directiu que va presentar la seua carta de renúncia al càrrec a penes uns dies després de ser nomenat, assenyala l'alt tribunal valencià.

La interlocutòria, que pot ser recorreguda tant en reforma com en apel·lació, estableix un termini de deu dies perquè la Fiscalia i les acusacions sol·liciten l'obertura de juí oral o l'arxiu de la causa.