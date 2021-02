Arriben els primers carrils per al tram subterrani de la futura línia 10 de metro

Es tracta de peces de 18 metres i més de 184 tones cadascuna. A partir de març està previst instal·lar un total de 444 barres en el tram subterrani que uneix les estacions d'Alacant, Russafa i Amado Granell, informa l'administració en un comunicat.

Actualment s'executen les obres previstes al llarg d'aquest tram, amb un pressupost superior a 25 milions. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparell, drenatges i canalitzacions laterals i arquitectura de les tres estacions (acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, escales mecàniques i ascensors).

L'empresa pública també realitza el condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament de la línia 10, corresponents al tram en superfície, des de l'eixida del túnel en la rampa d'Amado Granell fins a Natzaret, amb un pressupost superior a sis milions.

Aquest projecte contempla la construcció en el barri de Natzaret del dipòsit provisional per a les unitats de tramvia que circularan per aquesta prolongació de la xarxa de Metrovalencia. FGV ha mantingut recentment una reunió amb els representants de l'associació de veïns i per a informals de l'evolució de les obres.

El dipòsit per als tramvies té caràcter provisional i estarà en servici fins que previsiblement es connecte el 2024 aquesta prolongació amb la resta del metro. Una vegada completada, la L10 unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i Natzaret, ampliant "de manera molt considerable" l'oferta de transport. Combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i huit estacions i parades (tres subterrànies i cinc en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea per mitjà del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.