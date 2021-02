Bonig critica el cessament de directora de Salut Pública: "Estan més preocupats per tapar la veritat que per gestionar"

Així s'ha pronunciat Bonig en una intervenció davant els mitjans enfront de l'hospital de campanya de València, on ha afirmat: "Resulta que se li destitueix perquè no hi havia protocol de vacunació", la qual cosa al seu juí, "ha demostrat que el pla del pla de vacunació és un desastre".

"Dins de la pròpia Generalitat uns diuen que no hi ha protocol, la directora general de Salut Pública diu que sí s'havien donat instruccions", ha indicat abans de manifestar que "no hi ha ningú al volant en la Generalitat en la pitjor crisi econòmica, social i sanitària", la qual cosa considera "molt greu".

Així mateix, ha apuntat que demanaran una comissió d'investigació en Corts però que "ja vindrà". No obstant açò, ha insistit: "Estem demanant que algú agafe el comandament, que pose ordre, que els destituïsca, que els cessame o que els mantinga, però que hi haja ordes clares".

"En la Conselleria de Sanitat no hi ha control en el govern, no hi ha cap comandament ni control", ha asseverat.