Mitos y verdades sobre los piojos: ¿Saltan de una cabeza a otra? ¿Producen enfermedades? ¿Se mueren con el tinte?

La crisis del coronavirus y la distancia social impuesta por la pandemia han tenido un impacto directo en los piojos, cuya incidencia se calcula que se redujo el año pasado un 40%, que es lo descendió la venta de los productos para eliminarlos. Aun así, no debemos bajar la guardia, pues, aunque en menor medida, los niños siguen relacionándose en sus grupos burbuja y, entre ellos, estos parásitos pueden seguir campando a sus anchas.

Tanto para prevenirlos como para librarnos de ellos, hay que conocerlos bien y eliminar, de una vez por todas, los mitos más comunes que giran en tornos a ellos. En este artículo, desmentimos -o confirmamos- algunos de los más populares.

¿Los piojos van a las cabezas más sucias?

No. A los piojos les es indiferente si llevas el cabello limpio o no, y ni los champús ni el agua caliente (de menos de 60 grados) que utilizamos para lavarnos consiguen que mueran. Es más, algunos expertos aseguran que les gustan más los cueros cabelludos sin grasa porque pueden moverse con más facilidad.

Cuándo tienes piojos, ¿pica siempre la cabeza?

A veces sí o a veces no. El picor es una reacción alérgica de nuestro cuero cabelludo a la saliva que introduce en nuestra piel cuando nos pica para alimentarse de nuestra sangre. Hay personas que desarrollan sensibilidad a esta saliva y puede producirles picor e incluso pequeños granitos que perduran incluso días después de resuelta la pediculosis. Sin embargo, a la mayoría de las personas, un 70%, ni siquiera les pica la cabeza.

Los piojos se contagian saltando de cabeza a cabeza

Los piojos se transmiten sobre todo de cabeza a cabeza, pero ni saltando ni volando, sino andando, y se contagian fácilmente porque son muy rápidos, no porque corran o vuelen. También, aunque es menos frecuente, a través de prendas como gorros, toallas…

¿Se contagian más con el pelo largo?

Sí, pero no porque ellos prefieran el pelo largo, sino porque les es más fácil engancharse y es más probable que dos personas con el pelo largo pongan en contacto sus cabellos que dos personas con el pelo corto. Recogerse el pelo largo puede ayudar a prevenir el contagio.

Los perros y los gatos, ¿puede contagiarnos los piojos?

No, los piojos son un parásito exclusivamente humano que solo se contagia entre personas. Ningún animal puede trasmitirlo ni tampoco podemos pegarle los piojos a nuestro perro o gato.

¿Prefieren a los niños?

Sí. De hecho, la edad en la que más pediculosis se producen es entre los 3 y los 11 años. A partir de esa edad, aumenta mucho la producción de sebo en el pelo y esto les trae menos. Aun así, las pediculosis siguen siendo muy frecuentes entre adolescentes y también se pueden dar en adultos, sobre todo con niños en edad escolar.

Si tengo el pelo muy largo y tengo piojos, ¿me lo tengo que cortar?

Evidentemente, si nos rapamos el pelo al cero, tanto los piojos como las liendres desaparecen, pero si tienes piojos y te cortas el pelo corto, los piojos seguirán ahí, pues viven en el cuero cabelludo y las liendres se sitúan a escasos milímetros de la raíz. Con un cabello muy largo, si haces el tratamiento adecuado, los piojos desaparecerán igual, solo que tendrás que esmerarte más en quitar las liendres y será un proceso más costoso.

¿Los piojos producen enfermedades?

Por suerte, no. Los piojos no son como otros insectos y no son vectores de ninguna enfermedad o microbio. Salvo en casos de alergia o que nos rasquemos tanto que provoquemos una herida en el cuero cabelludo, los piojos pueden llegar a ser muy molestos, pero no peligrosos.

¿El tinte mata los piojos?

No está claro. Se dice que el amoniaco que contienen puede matarlos, pero, además de que no está claro que eso sea así, lo que sí es seguro que no mata son las liendres. Por otro lado, cada vez se tiende más a fabricar tintes sin amoniaco y a base de ingredientes no tóxicos y naturales. Así que, por mucho que tengan el pelo teñido, no vas a ahuyentar a los piojos.

¿Planchar o secar el pelo mata los piojos?

El calor, sobre todo si es superior a 60 grados, sí es capaz de matar a los piojos y resecar a las liendres, lo que reducirá las probabilidades de que eclosionen con éxito. Aun así, para que una plancha, por ejemplo, funcionara, tendríamos que aplicar el calor muy cerca de la raíz, lo que nos provocaría una quemadura antes de matar a un pijos que, además, huyen a otra parte de la cabeza al más mínimo movimiento cercano. Y los mismo ocurre con el secador. Tendríamos que ser extremadamente meticulosos para matar absolutamente todos los piojos y liendres con un secador. Puede que alguno muera, pero no acabaríamos con la pediculosis entera.

Los piojos, ¿puede vivir fuera de la cabeza?

Poco tiempo, pero sí pueden, por eso, aunque es menos frecuente que el contagio directo, también pueden trasmitirse si nos intercambiamos gorros, bufandas, toallas… Como se alimentan de sangre humana, si no encuentran pronto un nuevo huésped, fuera del cuero cabelludo no sobrevivirán más de 48 horas.

¿Se puede acabar con los piojos con remedios naturales?

Vinagres, árbol de té, vinagre de manzana… Aunque no se puede decir a ciencia cierta que no funcionen, tampoco está demostrada su eficacia. Es probable que con estos tratamientos les ‘molestemos’ o evitemos algún contagio, pero en ningún caso sustituyen a tratamientos químicos como la permetrina o la dimeticona o una buena lendrera y una buena dosis de paciencia.