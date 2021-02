Ribó incideix que les Falles no se celebraran en el primer semestre del 2021 i no sap si podran ser en el segon

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha incidit que les Falles no se celebraran en el primer semestre, però ha agregat: "No sóc capaç de realitzar l'afirmació rotunda que el 2021 no hi haurà Falles".