Samantha Vallejo-Nájera se disculpa por sus palabras a su hijo Roscón: "Me he expresado mal, y nada más"

Samantha Vallejo-Nágera, que este lunes fue tendencia en las redes sociales por su polémico mensaje a su hijo durante la grabación de un vídeo el pasado domingo en el que elaboraban una receta, ha tenido que pedir disculpas por esas palabras después del revuelo montado.

La cocinera y jurado de MasterChef ha publicado un vídeo en el que explica sus palabras a Patrick, su hijo de 13 años al que llaman cariñosamente Roscón, al que le dijo que "los chicos bailan con las chicas".

Unas palabras que sirvieron como respuesta al comentario del menor de haber bailado con chicos en una fiesta realizada en su colegio con motivo del Día de la Paz.

"Este es un vídeo para intentar aclarar todo lo que ha sucedido en mis últimas horas a raíz de mi vídeo cocinando con Roscón", arranca la cocinera.

"Quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas, me he expresado mal, y nada más", dice, tajante, la televisiva.

"Roscón es un niño genial", continúa. "Para mí es un orgullo ser su madre y dejarle ser como es, que se disfrace de lo que se quiera disfrazar y que juegue con lo que quiera jugar. Espero que podamos seguir disfrutando todos de Roscón, siendo todos felices y sin herir a nadie, que así es como lo quiero educar", concluye Vallejo-Nágera, no sin antes reiterar: Lo siento muchísimo".