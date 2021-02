La bronca de Carmen Borrego y Terelu Campos

Las Campos andan revueltas después de la entrevista barbitúrica que Carmen Borrego ofreció por 35.000 euros en una revista de los miércoles, en la que no solo arremetió contra colaboradores y presentadores, sino que también puso en tela de juicio a su hermana.

Dijo que Terelu no había entrado a matar ante los morlacos de la tele. Unas afirmaciones que le despertaron a esta última un enfado considerable. Tanto, que se plantó en casa de su hermana con la intención de cantarle las cuarenta.

No es cierto que la suya fuera una conversación civilizada. Alguien del entorno de Borrego me advierte de que el desencuentro entre las hermanas fue todo menos calmado. Hubo gritos, reproches y portazo final acompañado de una frase demoledora.

Desde entonces, no han vuelto a hablar. Terelu no aprueba la voracidad económica de Carmen y no está dispuesta a que el dinero destruya lo que ha conseguido tras años de esfuerzo, constancia y profesionalidad. Ni siquiera las disculpas descafeinadas de Borrego en el programa en el que casi toda la familia participa han servido para templar los ánimos.

Tampoco parece estar muy de acuerdo la matriarca. Aunque próximamente estrenará programa, tal y como adelantó 20Minutos, el evidente enfado entre sus hijas le está pasando factura. Dicen que no puede más con la presión y que el miedo a que la bombardeen hace que parezca forzada e incluso huraña.