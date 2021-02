La Diputación de Pontevedra invita a los municipios a incorporar propuestas a su Plan Estratégico de los Fondos Europeos

Esta iniciativa cuenta como ejes prioritarios la cohesión territorial, la transición verde, la igualdad y la digitalización, a través cuenta con diez programas, 54 proyectos y la movilización de más de 300 millones de euros.

"Queremos presentar proyectos concretos, ejemplificar lo que los concellos demandan en cada una de las diez líneas del plan y enviar a los ministerios competentes", señala Silva, quien insistió en el "enorme esfuerzo de análisis" hecho por la administración provincial "para transformar de verdad la provincia de Pontevedra".

"Tenemos ya una planificación y proyectos estrella muy claros para captar el mayor número posible de fondos europeos", ha asegurado, para instar a "trabajar mucho y hacer un gran esfuerzo" para lograr las cuantías.

Mosquera, por su parte, ha pedido a los alcaldes un esfuerzo por "concretar las ideas, avanzar gestiones y tramitar las autorizaciones necesarias" de los proyectos que consideren estratégicos para sus municipios.

"O nos adelantamos y tenemos preparados los proyectos o no va a funcionar. Tenemos que ser proactivos y no esperar a ver que cae para colocarme", ha insistido, apelando a que "si los proyectos están bien hechos siempre sirven, si no para estos fondos, para otros".

Finalmente, Silva insistió en la importancia de "estar en una buena posición de salida, con las ideas claras", analizando las "grandes líneas" que van a poder ser financiadas a partir de las necesidades de la provincia de Pontevedra y formulando proyectos "para diez años vista".

ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

Por otro lado, la Diputación provincial publicó este lunes la convocatoria y las bases de las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para acciones en el ámbito social y dirigidas a personas en situación de especial vulnerabilidad.

La convocatoria cuenta con un montante de 470.000 euros y las cuantías serán de un máximo de 7.000 euros por proyecto, unos 1.000 más respecto a la del año pasado.

El plazo de solicitud será de 15 días a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se deberán formular a través de la sede electrónica.