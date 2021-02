La relación entre Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, se resquebraja: "Las cosas deberían quedarse en casa"

Carmen Borrego y Alejandra Rubio no atraviesan su mejor momento en cuanto a su relación personal se refiere. Es más, podría decirse que esta se está resquebrajando, a tenor del último enfrentamiento público entre ambas.

Sobrina y tía vivieron un tenso cara a cara en el plató de Viva la vida, donde dieron buena cuenta de sus desavenencias y se echaron más de una cosa en cara.

El punto de partida de su distanciamiento está en la exclusiva que la hija menor de María Teresa Campos dio hace unos días a una revista del corazón y en la que hablaba, entre otras cosas, tanto de Terelu como de la propia Alejandra, algo que a la joven no le ha sentado nada bien. "Me han sorprendido las palabras de mi tía, no me esperaba que me mencionara en la entrevista, me ha sentado mal y ella lo sabe, me parece algo innecesario sabiendo cómo soy", dijo Rubio en el programa.

"Puedo entender que se haya sentido mal por cómo me comporto a veces, pero las cosas se hablan en privado, no públicamente. Y que diga que es mejor que yo profesionalmente es evidente, no ha descubierto nada nuevo", se sinceró molesta.

En cuanto a las palabras de su tía respecto a su madre, en las que dijo que no se había sentido apoyada públicamente, la joven contestó: "Creo que alguna vez le ha salido muy caro defenderte o no mojarse. Somos familia, las cosas deberían quedarse en casa", defendió Alejandra, antes de confirmar que la relación con su tía, ciertamente, ha cambiado.

Algo que reconoció también Borrego, aunque dijo no saber por qué. "Yo no sé qué es lo que ha pasado entre nosotras, pero me gustaría que hablaras claro porque si lo dejas en el aire la gente puede pensar cosas que no son".

La pequeña de las Campos dijo entonces que muchas veces ha dejado vendida públicamente a su madre.