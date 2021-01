'Got Talent' da el pase de oro a un celador que ha emocionado y dedicado su actuación a los sanitarios

Juan Carlos Martos, celador de un hospital, consiguió emocionar a público y jurado este viernes en Got Talent, hasta el punto de que Edurne y Dani Martínez le han dado el pase de oro, lo que supone un pasaporte directo a la semifinal del concurso.

El celador, de 59 años y procedente de Cáceres, ha querido demostrar sus dotes de cantante con un tema lírico, dedicado a su familia "y sobre todo a mis compañeros, que han vivido momentos tan duros en esta pandemia, por ellos", ha dicho.

Sus palabras han provocado el aplauso del público y de los tres miembros del jurado, lo que ha emocionado visiblemente a Juan Carlos.

"Cuando apareció la pandemia, no sabíamos lo que era, cómo actuar ante ella, tenías que ir para delante, no había opción, tenías que hacerlo", ha reconocido Juan Carlos.

Juan Carlos es celador en un hospital: "Esta actuación se la dedico a todos mis compañeros que han vivido momentos tan duros durante la pandemia" #GotTalent3https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/rVblonIXRi — Got Talent España (@GotTalentES) January 29, 2021

Para este celador, lo que se vivió en los hospitales "fue muy duro, y durante el primer mes fue horroroso. Lo peor de eso fueron los fallecidos por Covid. Una persona que entre, te coge de la mano y te dice: '¿vengo a morir?', ¿qué le dices?", comenta entre bastidores, con la voz entrecortada de la emoción.

"Eso es así, ha pasado. Y a los familiares les tenías que decir 'váyanse a casa, no pueden estar aquí", ha añadido Juan Carlos.

Tras lo vivido, el concursante ha dejado claro a quién dedicar su actuación en Got Talent: "Me gustaría dedicar mi actuación a mis compañeros sanitarios, a mis compañeros policías, los que están ahí encima, porque se lo merecen".

Su actuación consiguió poner en pie a todo el público presente en el teatro —con un aforo más reducido para cumplir con la normativa sanitaria— que pedía a gritos un "pase de oro" entre aplausos.

"Me gustaría saber en qué pensabas, porque según has acabado tu actuación estabas muy emocionado", le ha comentado Dani Martínez.

"En Cáceres, soy encargado de celadores, y cuando eran las ocho me sacaban los médicos y cantaba el Nessun dorma. Esa (canción) no la quería hacer aquí, y quise hacer esta que es muy difícil atacarla, pero habla de un hombre que tiene un conflicto, como el que yo tenía. Pero yo tenía un conflicto de ir a trabajar con miedo, pero lo teníamos que hacer. Y era ese tipo de conflicto lo más cerca que he visto yo en la ópera, y quería hacerlo para todos mis compañeros, para que se sintieran reflejados ahí", ha respondido Juan Carlos.

Las capacidades de cante lírico de Juan Carlos también sorprendieron a Edurne. Risto Mejide, por su parte, ha asegurado que "la lírica es una manera de expresar muy directa, que va mucho al corazón. Y lo que tú haces es conectar con los corazones de la gente", ha valorado.

Finalmente, tras la positiva valoración del jurado y con el público emocionado, Edurne y Dani Martínez le dieron a Juan Carlos el pase de oro.