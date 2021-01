Igea responde a las críticas del PSOECyL lamentando que haya gente que "sobrevuela en círculos" sobre la crisis

Así ha respondido a las declaraciones realizadas esta mañana por el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, en su intervención en el en el Comité Autonómico de la formación socialista donde ha tachado a Igea y a Alfonso Fernández Mañueco de haber provocado un "conflicto jurídico y político sin precedentes" al llamar a una "rebelión contra el Gobierno legítimo de España como si fuesen aprendices de Trump".

Igea ha respondido a las críticas socialistas recordando como en navidades se tomaron medidas, "en decrecimiento", que "no quiso tomar el Gobierno", restringiendo los "alivios" previstos en un Consejo Interterritorial de Salud. "Que acusen a este Gobierno de caos con el espectáculo que estamos viendo a nivel nacional es cuando menos irónico", ha espetado el vicepresidente y portavoz para recordar al líder socialista que Castilla y León tiene un "único Gobierno, un único portavoz y vicepresidente" que traslada unas "únicas medidas".

"Probablemente en lo que más me parezco a Trump es en el peinado, no en ningún otra cosa. Nosotros no estamos buscando enfrentamiento, estamos buscando el bien de los ciudadanos, colaborar con todas las administraciones, colaborar con todos los ayuntamientos", ha insistido.

En este sentido, ha querido puntualizar que hay "gente" en el Partido Socialista que está colaborando "mucho" en la resolución de esta crisis pensando en "sus ciudadanos", aunque tengan con la Junta "enfrentamientos y roces" después un "año muy duro".

"Yo no puedo más que agradecerles a muchos alcaldes y cargos del Partido Socialista su colaboración en esta crisis, pero hay gente que sobrevuela en círculos sobre la crisis desgraciadamente", ha concluido.