Alcalde de El Ejido (PP) reordena áreas con la ruptura de Vox: "Visto lo visto, mejor solo que mal acompañado"

"Visto lo visto, mejor solo que mal acompañado", ha manifestado en una rueda de prensa Góngora, quien si bien ha declinado entrar en cómo han sido las tareas de gestión durante el mandato ha asegurado que ha tenido que hacer un "grandísimo esfuerzo" para "impulsar el trabajo" que se realizaba en cada una de las áreas que conducían sus socios.

"He sido enormemente leal y todos los calentamientos de cabeza que me llevo los vinculo con mi cargo", ha añadido antes de anunciar la remodelación de su gobierno local, del que salen los siete ediles de Vox aunque no todos ellos tenían asignada una cartera. Ahora, engrosarán la bancada de la oposición en la que está PSOE con cinco concejales y Cs con otros cuatro.

Góngora ha rechazado todos los argumentos ofrecidos desde la formación para romper el pacto de gobierno, entre los que han apuntado que el PP se ha "alineado con la política progresista", que se han celebrado los "actos del Día de la Mujer", que se han colocado en la fachada de la Casa Consistorial la "bandera Lgtbi" o que el alcalde enfrenta en abril un juicio por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad, entre otros.

Para el alcalde, "ha habido movimientos desde la base" así como "discrepancias internas por abajo y por arriba" que han llevado a grupo local de Vox a tomar la decisión, toda vez que estima que "desde Almería" y "con el apoyo de Madrid" los órganos del partido "han decidido que no es rentable electoralmente seguir gestionando desde áreas de gobierno"; una cuestión en la que cree que "se han equivocado".

Asimismo, ha cargado contra el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan José Bonilla, quien "no ha defendido al correctamente al resto de concejales". "La verdad tiene un camino y tiene mucha fuerza, y al final se impone", ha recalcado Góngora, quien ha afeado que las preocupaciones de Vox pasen por "otras cuestiones" distintas a las "realidades que necesita El Ejido".

"Hay equipos hechos para gestionar, pero no para dar mítines ni anteponer los intereses propagandísticos de ningún partido", ha apuntado el alcalde, quien ha señalado que de cara al próximo pleno la formación de Santiago Abascal ya ha presentado mociones para colocar banderas de España en las entradas al municipio y para hablar de vacunaciones entre cargos políticos.

"Estamos aquí para sacar adelante las necesidades de El Ejido y no para contentar a nadie, ni a Santiago Abascal ni a Javier Ortega Smith", ha remachado tras avanzar algunas de las peticiones de Vox para los prespuestos, como la celebración de corridas de toros o la liberación de un encargado de prensa para sus áreas.

Con esto, ha defendido que su formación ha "cumplido el pacto" del mandato, con negociaciones presupuestarias en las que los miembros de Vox discutieron "las partidas de sus áreas igual que sus liberaciones y asignaciones", que "negociaron como jabatos" para elevar las medias asignaciones al 75 por ciento a pesar de que " algunos concejales han estado compatibilizando con su profesión" con el cargo.

Tras la salida del grupo de las áreas de gestión el Ayuntamiento ha reordenado competencias, de forma que el concejal de Obras Públicas, Alberto González, asume Urbanismo nuevamente, mientras que el portavoz municipal, José Francisco Rivera, estará al frente de Hacienda y Contratación y Régimen Interior y Personal.

Por su parte, la edil Julia Ibáñez, hasta ahora en Cultura, Participación y Juventud, retoma las competencias en Educación y Delia Mira asume de nuevo el Área de Servicios Sociales. En Deportes queda la concejal María José Martín y en Turismo, Sanidad y Comercio se pone al frente Luisa Barranco. En cuanto a la cartera de Agricultura, queda a cargo de Francisco Pérez.