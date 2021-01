Coronavirus.- Oltra insta a evitar aglomeracions: "No és moment d'estar en la platja sense mascareta i amuntegats"

"No sé si aquesta gent hauria de passar un dia sencer en una UCI per a veure els efectes de les actituds irresponsables. No sé si haurien de veure la cara d'un sanitari quan es lleva la mascareta després de 12 hores de guàrdia. Han d'acabar intubats perquè vegen el desastre que és això?", ha emfatitzat en la seua compareixença setmanal després del ple del Consell, a unes hores del primer cap de setmana de tancament perimetral en grans ciutats.

Oltra ha demanat així "una mica d'empatia amb la gent que ens està cuidant i salvant la vida tots els dies, que estan exhausts i no poden més", després de recordar que els sanitaris ja no treballen les hores normals i que "quan cau un company, el que es queda es queda i està doblant les guàrdies".

Ha defès aquesta postura "encara que faça un oratge primaveral, que tampoc és molt normal en aquestes dates i té a veure amb el canvi climàtic". "No és moment d'estar en la platja sense mascareta i amuntegats", ha recalcat recordant l'obligació de portar mascareta des de fa mesos i l'última restricció que prohibeix reunir-se a més de dos persones no convivents.