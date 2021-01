Consulta el tarot de hoy: del 1 al 7 de febrero y arcano de la semana

El Juicio, Reina de Bastos, Reina de Copas, As de Copas, caballo de bastos: Esta vez nos hallamos ante una semana con excelentes posibilidades, que augura cambios, novedades y sorpresas ilusionantes, favorables o felices como nos indicaría sobre todo el As de Copas. Por otro lado el arcano de El Juicio nos vuelve a insistir en que se abre un nuevo ciclo para nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, que en algunos casos puede afectar más a los asuntos materiales y laborales mientras que en otros abrirá una nueva etapa en nuestra vida íntima o familiar, pero lo importante es que serán cambios para bien aunque al principio muchas veces no lo parezcan. Es un momento ideal para iniciar nuevas amistades e incluso un nuevo e importante romance.

LUNES 1



El Emperador, Rey de Bastos, As de Copas: Se trata de un día favorable pero de gran actividad y sobre todo un momento ideal para tomar decisiones o afrontar crisis y problemas que hemos ido eludiendo sin darnos cuenta y que afectarían sobre todo a la vida profesional, los negocios o asuntos materiales y financieros. Momento ideal para cortar por lo sano o para imponer nuestro punto de vista y a la larga nos alegraremos de haberlo hecho. Predominio de una disposición valerosa y optimista.

MARTES 2

As de Oros, 3 de copas, 4 de oros: Estaríamos ante uno de los mejores días de la semana, tal vez el mejor para lo que se refiere a iniciativas materiales y financieras, asuntos o proyectos laborales y de negocios o simplemente la posible llegada de dinero ya sea esperada o inesperada. El 3 de copas confirma o indica que el día nos traerá alegrías o satisfacciones y también será favorable para los asuntos del corazón o relaciones más íntimas donde también podríamos tener algún éxito destacado.

MIÉRCOLES 3

8 de copas, El Diablo, 8 de oros: Por una u otra razón este día las cosas se nos podrían torcer un poco o en otros casos quizás nosotros tengamos esta sensación porque no saldrán del modo que esperábamos. De cualquier forma este día conviene ser prudentes a la hora de tomar iniciativas o decisiones de importancia y sobre todo de correr riesgos. El Diablo nos advierte de que podríamos sufrir una traición o un doloroso desengaño en la vida íntima principalmente. Habrá que ir con cuidado.

JUEVES 4



9 de oros, 3 de bastos, 7 de copas: De nuevo vuelven a reinar tendencias favorables y se disipan los nubarrones del día anterior aunque continuaremos sintiendo un choque entre las ilusiones y la realidad, un contraste entre lo que desearíamos y lo que podemos hacer que será más o menos doloroso. A pesar de todo en este día prevalecen tendencias más armónicas y positivas especialmente para los asuntos relacionados con el dinero y bienes. Recibiremos el apoyo o la ayuda desinteresada de amigos.

VIERNES 5



10 de copas, La Templanza, El Emperador: Este será, junto con el martes, el mejor día de la semana, el más favorable, fructífero o feliz, o simplemente un día en el que por una u otra razón nos sentiremos bastante bien y las cosas saldrán como las habíamos planeado. El concreto el 10 de copas sugiere que podría ser un día bastante bueno para asuntos familiares o sentimentales, incluso algún sueño podría hacerse realidad. En otros casos al fin se podrán solucionar problemas que nos agobian.

SÁBADO 6

El Mundo, 5 de espadas, La Muerte: Para la mayoría el lema de este día se podría resumir en el viejo y conocido refrán que dice eso de que “no hay bien que por mal no venga” porque un suceso desafortunado en apariencia podría ser a la larga nuestra suerte. En otros casos una ruptura sentimental o en la amistad nos librará por fin de una relación destructiva o tóxica. Será un día de suerte o de liberación aunque muchas veces nos parezca lo contrario. Se termina un ciclo de dolor o sacrificio.

DOMINGO 7

La Muerte, El Colgado, La Justicia: Este puede ser para muchos la continuación del día anterior aunque en esta ocasión nos resultará algo más complicado o doloroso debido a situaciones o vivencias que consideramos totalmente injustas en la vida íntima, sentimental o familiar. En otros casos también es posible que nosotros causemos a otras personas este tipo de vivencias, a veces sin darnos cuenta. Es un fin de ciclo y por ello saldrá de nuestra vida todo lo que ya no nos conviene o beneficia.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 13 LA MUERTE



Esta carta se asocia con la influencia de Plutón y su signo de Escorpio. Se refiere a todo tipo de muertes o finales, de situaciones o personas, de un amor o un trabajo. Señala un cambio radical e irreversible, también sugiere las mayores pruebas, fatalidad o catástrofe irreversible. Todo lo que está oculto y misterioso, las transformaciones o metamorfosis más profundas. Ruina o quiebra económica. También es la iniciación dentro del mundo espiritual.