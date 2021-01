Sonsoles Ónega habla, por primera vez, de su nueva pareja: "No buscaba el amor, pero las cosas surgen"

Sonsoles Ónega está enamorada. Así lo ha dejado ver la periodista en una entrevista con la revista Lecturas, donde se ha sincerado, por primera vez, sobre su relación con su nuevo novio, el arquitecto César Vidal.

En 2019, la presentadora de Ya es mediodía se separó de Carlos Pardo tras 11 años de matrimonio y dos hijos en común, Yago y Gonzalo. Un momento a partir del cual se centró en sus proyectos -se puso al frente de La casa fuerte y publicó su libro Mil besos prohibidos- y se dejó sorprender por la vida. Y así ocurrió cuando conoció a su nueva pareja.

La comunicadora, de 43 años, agradece haber recuperado la ilusión en el amor gracias a su relación con César Vidal, de 55. "No buscaba el amor, pero las cosas surgen y estoy en un momento de aprovechar cada minuto y de intentar ser feliz con lo que tengo", cuenta al medio de corazón.

"Con esta nueva pareja, nos estamos dando todo el tiempo del mundo, sin prisas y sin pausas y disfrutando de cada minuto", apunta Ónega, que, ilusionada, prefiere llevar su noviazgo de manera discreta.

En este sentido, la presentadora siempre se ha mostrado reacia a dar detalles de su vida privada, aunque, en alguna ocasión, se ha dejado llevar. "No he conocido a quien me pueda enamorar, pero eso no significa que no tenga ganas de conocer a alguien", reconoció el pasado año en Sálvame.

"He pasado mi tiempo de 'no me apetece', he tenido mi duelo de la separación. Eso es una realidad, pero que la vida nos sorprenda", añadió en el programa de las tardes de Telecinco.