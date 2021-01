Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 73.732 ERTO amb 492.790 treballadors afectats des de l'inici de la pandèmia

Segons les xifres arreplegades des del 12 de març del 2020 fins al 25 de gener del 2021, d'aquestes peticions, l'administració ha resolt un total de 67.514 expedients que afecten 452.460 treballadors.

El 88 per cent de les sol·licituds d'ERTO són per força major. Per sectors, a més, el 85,4% correspon a Servicis, amb 62.951 sol·licituds i 331.931 treballadors afectats. Li segueix la Indústria, amb el 8,9% de les peticions d'expedient, 6.574 peticions i 139.815 empleats afectats. La Construcció concentra el 5,3% dels ERTO presentats (3.896) amb 19.599 treballadors afectats, mentre Agricultura suma el 0,4% dels ERTO sol·licitats que arriben a 1.445 empleats.

Així mateix, el 47,7% de les peticions s'han arreplegat en la Direcció territorial de València; el 38,9% de les sol·licituds s'han tramitat en la Direcció territorial d'Alacant; l'11,9% en la de Castelló i en la Direcció general s'ha registrat l'1,4% de les sol·licituds.

El 87% de les sol·licituds demanava una suspensió temporal d'ocupació, mentre que el 7% sol·licitava una suspensió amb reducció i el 5% una reducció. Les empreses de menys de deu treballadors concentren el 89% de les peticions d'ERTO, seguides per les d'entre 11 i 50 empleats (10%) i les de 51-250 treballadors (1%).