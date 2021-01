Tudanca cuestiona medidas de la Junta y cree que "no puede ser casualidad" que los datos de CyL estén "entre los peores"

Tras mantener una reunión de trabajo con el sindicato UGT, Tudanca se ha mostrado "tremendamente preocupado" por la situación de la red hospitalaria, que se acerca "al colapso", por lo que ha pedido a la población el cumplimiento "escrupuloso" de las recomendaciones y normas de la Junta, si bien ha pedido "autocrítica" al Ejecutivo autonómico sobre la adopción de estas medidas y la gestión de la pandemia.

Tras recordar la falta de recursos humanos e infraestructuras de que venían alertando, ha asegurado que provincias como Soria y Segovia se encuentran "al borde del colapso", circunstancia que "no se puede justificar en imprevisión" como en la primera ola, puesto que "ha asado prácticamente un año".

En este sentido, ha cuestionado que, según el Ejecutivo regional, Castilla y León haya sido de las "más rápidas y eficaces" a la hora de adoptar medidas y sin embargo presente "los peores números".

Por su parte, el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, se ha mostrado preocupado también por la situación sanitaria y ha recordado que no habrá "ninguna solución" para crisis económica "si no se soluciona antes la sanitaria", pero ha criticado la "falta de medios" que, a su juicio, presenta Castilla y León para luchar contra la pandemia y la mentado que no se haya "aprendido nada" de las dos primeras olas, mientras la Administración regional se ha dedicado "a sacar un decretazo" sobre las condiciones del personal sanitario.

En cuanto a la posible adopción de nuevas restricciones por parte de la Junta, Luis Tudanca ha subrayado que van "de amenaza en amenaza" y ha lamentado que no tomaran medidas "cuando la situación se veía venir" para pasar a un "cambio de rumbo tarde y mal y sin contar con nadie" en medio de un comportamiento "errático e irresponsable" en el que han "buscado el conflicto", "mentido" y "qubrado la confianza" con otras administraciones y fuerzas políticas.

No obstante, el líder del PSOECyL ha advertido que él no acusará "a ningún responsable político de las muertes" por la pandemia como, según ha lamentado, "hizo la semana pasada" el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

CRISIS ECONÓMICA

Por lo que se refiere a la crisis económica, Luis Tudanca ha insistido en que "todas las restricciones deben ir acompañadas de ayudas a los sectores afectados" y, tras recordar los fondos aportados por el Ejecutivo central, ha advertido de que "no puede ser que el Gobierno dé ayudas directras, dé dinero a la Junta y no sepamos qué hace la Junta con todo ese dinero porque no da ayudas absolutamente a nadie".

Por lo que se refiere a los fondos europeos de reconstrucción, Faustino Temprano ha instado a la Junta a que cuente con los agentes del Dialogo social a la hora de apostar por los proyectos que optarán a estas partidas, así como con las administraciones locales y otros actores que no forman parte de este foro, a fin de garantizar que logren dichos fondos.

Por ello, el líder de UGT ha advertido a la Junta de que la primera labor respecto a estos fondos "no es de queja", sino de "presentar proyectos", ya que a día de hoy los agentes del Diálogo Social no tienen "ningún informe de ningún tipo" al respeto por parte del Gobierno de la Comunidad.

Al hilo de esto, Luis Tudanca ha tildado las quejas de la Junta sobre el reparto de fondos de "cortina de humo" para "tapar su gestión" al tiempo que ha cargado contra el PP por hacer "lo posible con una mano para que no se aprobaran en Europa y España no los recibiera", mientras con la otra en las comunidades autónomas "pide más y más y alienta conflictos y agravios inventados para tapar que no tiene la menor idea de qué hacer con ello".

"No sabemos cuál es el modelo de Comunidad que tienen, el plan mandado a Madrid sin hablar con nadie es un refrtio de programas electores genéricos del PP en esta Comunidad en los últimos 30 años", ha censurado el secretario general del PSOECyL, quien ha pedido a la Junta que no "desperdicie" una "oportunidad histórica" como ésta.