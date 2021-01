El 1,5% del professorat valencià ha donat positiu per coronavirus

El 1,5% dels docents del sistema educatiu valencià ha donat positiu per coronavirus, segons l'últim balanç (de la setmana passada) fet públic ahir per la Conselleria d'Educació. Fins ara, el departament que dirigeix Vicent Marzà no havia desglossat aquesta dada.

En concret, es tracta de 1.206 mestres i professors sobre un total de 78.434. A més, amb l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 1,4% del professorat.

D'altra banda, un 2,1% de les aules valencianes es troben actualment confinades per casos positius de coronavirus.

Segons el registre d'Educació, en la dissetena setmana del curs, del 18 al 22 de gener, dels quasi 47.000 grups que hi ha en els col·legis i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 97,9% ha seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència.

A més, dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, han conclòs la setmana sense cap aula confinada el 73,9%, és a dir, 1.364 centres. De la mateixa manera, dels 818.644 alumnes d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional (FP), hi ha un 0,7% de positius del total d'alumnat, 5.777 alumnes. Amb l'aplicació dels protocols i mesures de seguretat s'ha establit l'aïllament preventiu, per ser contactes estrets amb positius, d'un 2,5% d'alumnes.

Fonts de la conselleria insisteixen que els centres educatius valencians “continuen sent espais segurs de detecció de contagis externs” en la lluita contra la pandèmia i afigen que amb l'aplicació de les mesures de seguretat i higiene vigents en els centres educatius des de l'inici del curs, així com del protocol de detecció de casos, “s'ajuda a disminuir la transmissió de contagis socials” de Covid-19.